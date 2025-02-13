Акции российских компании возросли после телефонного разговора Путина и Трампа

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Российский рынок акций показал значительный рост после новостей о телефонном разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие данные опубликованы на Московской бирже.
Впервые с 9 июля индекс Мосбиржи поднялся выше 3100. При этом теперь один доллар стал стоить 93 рубля.
Напомним, что в среду президенты США и России провели телефонный разговор, на котором были достигнуты договоренности о старте подготовки к переговорному процессу по украинскому конфликту. К тому же в офисе Владимира Зеленского сообщили о последующем диалоге между главой киевского режима и Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили свою готовность к переговорам.
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