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Акции российских компании возросли после телефонного разговора Путина и Трампа

Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

Российский рынок акций показал значительный рост после новостей о телефонном разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие данные опубликованы на Московской бирже.


Впервые с 9 июля индекс Мосбиржи поднялся выше 3100. При этом теперь один доллар стал стоить 93 рубля.

Напомним, что в среду президенты США и России провели телефонный разговор, на котором были достигнуты договоренности о старте подготовки к переговорному процессу по украинскому конфликту. К тому же в офисе Владимира Зеленского сообщили о последующем диалоге между главой киевского режима и Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили свою готовность к переговорам.

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Состоялись первые телефонные переговоры Путина с президентом переходного периода Сирии
Путин впервые поговорил с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа
12 февраля 2025, 17:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения», — сказано в сообщении.
Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказать содействие в плане улучшения социально-экономической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Российский лидер пожелал аш-Шараа успешно решить задачи, которые стоят перед руководством САР.

В ноябре прошлого года сирийская оппозиция начала наступление на республиканскую армию. Башар Асад, будучи на тот момент президентом, покинул страну.

Ранее стало известно, какое соглашение аннулировала новая администрация Сирии.

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«Прекрасная дружба»: В США оценили отношения между Путиным и Трампом
Уиткофф: дружба между Трампом и Путиным вероятно, продолжится
12 февраля 2025, 17:41

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, указывает на характер будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
По его словам, взаимодействие лидеров США и России может сыграть важную роль в глобальной политике.

«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», — добавил он.

Он подчеркнул, что дружба между Трампом и Путиным «вероятно, продолжится».

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В Госдуме заявили о перспективах сделать Балтийское море внутренним морем России
Депутат Колесник о планах ЕС: как бы Балтика не стала внутренним морем России
12 февраля 2025, 13:29

Фото: iStock/Angela Chestnova

Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что Балтийское море может в скором времени стать внутренним морем России. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал планы Евросоюза захватить российские нефтяные танкеры.
«Они же много раз заявляли, что хотят сделать Балтику внутренним морем Евросоюза, забывая, что у нас на Балтике и Санкт-Петербург, и Усть-Луга, и порты, и Балтийск, и калининградские порты. Это очень смело с их стороны, делать такие заявления. Как бы Балтика не стала внутренним морем России. Как, кстати, в свое время практически и была», — подчеркнул парламентарий.
Колесник напомнил, что до революции основная база России была расположена именно на Балтийском море, а Хельсинки, Рига, Лиепая и множество других городов были частью Российской империи и Советского Союза. Депутат заключил, что Балтика всегда была зоной влияния и интересов России.

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Балтийский центр медиа профинансирует русскоязычные СМИ после отмены USAID
12 февраля 2025, 13:19

Фото: iStock/Atstock Productions

Балтийский центр развития медиа объявил конкурс грантов для финансирования СМИ на языках национальных меньшинств Прибалтики, но с акцентом на русскоязычных, после отмены поддержки по линии американского USAID. Размер отдельного гранта составит от 5 до 10 тысяч евро со сроком на проект до 15 августа 2025 года.
«В таких структурах, как упомянутый Балтийский центр, имеется посыл на замену финансирования, которое ранее выделялось по линии USAID. Сейчас многие проекты, в том числе и релокантские, пытаются найти новые источники получения грантов. Я бы тут еще присмотрелся к деятельности Михаила Ходорковского*, который был на инаугурации Трампа, а также недавно запустил свой проект поддержки. В США его могут назначить негласным оператором по более эффективному распределению средств на подрывную деятельность», — пояснил юрист Илья Ремесло в беседе с RT.
В то же время в Госдуме заинтересовались людьми, которые финансировались агентством USAID, до заморозки его деятельности президентом США Дональдом Трампом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна запросить у американского Конгресса списки таких людей, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ», — подчеркнул Володин.
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Подмосковные парки подготовили на выходные уникальные фестивали
12 февраля 2025, 12:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Московской области 15 и 16 февраля пройдут уникальные фестивали и спортивные соревнования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
15 февраля в 15 часов в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдоме начнётся II фестиваль «Зов Холода», посвящённый культуры народов Крайнего Севера. Для гостей будут работать «Хижина шамана» и «Северная деревня». Желающие смогут попробовать себя в роли северного ремесленника. Украшением праздника станет шоу от команды «Етти Шоу» с участием якутского Деда Мороза и шаманов-исполнителей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В детском городке «Сказочный» в Красногорске 15 февраля в 11 часов стартует спортивное мероприятие «В Зените спорта» с участием мастера спорта по боксу Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова. Посетителей ждут соревнования по лазерному бою, мастер-классы, зарядка и концертная программа. По территории парка пройдёт экскурсия, посвящённая Культурному коду Красногорска. Будет открыта выставка портретов «В Зените славы».

Парк «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе 15 февраля в 10:00 приглашает на турнир по военно-прикладным многоборьям «Селятинский рубеж». Регистрация участников начнётся в 9:00. Участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, подтягивания на перекладине. Также состоятся медицинская эстафета, игра в пейнтбол и многое другое. Также можно будет отведать блюда полевой кухни и посетить урок мужества.


Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк им. О. Степанова в Серпухове 16 февраля ждёт желающих на VII семейный фестиваль «Тепло». В 14:00 начнутся флешмоб «Тепло сердец», дискотека, огненное шоу, творческие мастер-классы и концерт «ЖАРко». На главной сцене состоится награждение финалистов конкурсов «Самый длинный шарф» и «Ух-ШАПКА», а также фотоконкурса «Зима в Серпухове 2025». Будет работать ярмарка народного промысла «Душевный базар».

В Свердловском парке Лосино-Петровского 16 февраля состоится фестиваль «День валенка». В 11:30 посетителей встретят ростовые куклы. Основные активности начнутся в 12:00: гости примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и квесте «В поисках валенка». Также для всех желающих подготовили гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», выставку детских работ и праздничный концерт «Веселись, народ».


16 февраля в 12:00 в парке «Авангард» в Электростали состоится фольклорный праздник «Февральский снеговей». Пройдут дефиле в исторических народных костюмах, фольклорная интерактивная программ, концерт Образцового коллектива ансамбля русской песни «Тириришник», танцы под старинные песни на современный лад. Гостей угостят горячим чаем.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 16 февраля в 10:00 стартует лыжная гонка «Эстафета Уралхим Ski Factory 2025». К участию допускаются взрослые и дети со спортивной экипировкой и инвентарём. Выдача стартовых номеров начнется с 8:30 по предварительной регистрации.

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