«Крупнейшее в мире»: Запад раскрыл, что попало под удар на Украине

Крупнейшее в мире хранилище природного газа подорвано в результате массированного удара по украинской энергетической системе. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис. В минувшую субботу министр украинской энергетики Герман Галущенко заявил об ударах по энергетическим объектам страны в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.