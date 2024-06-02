«Крупнейшее в мире»: Запад раскрыл, что попало под удар на Украине

Фото:istockphoto/Oleksii Bilyk
Крупнейшее в мире хранилище природного газа подорвано в результате массированного удара по украинской энергетической системе. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис. В минувшую субботу министр украинской энергетики Герман Галущенко заявил об ударах по энергетическим объектам страны в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
По словам Меркуриса, помимо атак теплоэнергетической системы Украины, которая и так уже достаточно серьезно повреждена, целью стало хранилище, где хранил голубое топливо Евросоюз. Похоже, что его построили еще в советские времена.
Он уверен, что у РФ уже есть много хранилищ на собственной территории, а вот для Украины этот день стал «очень и очень плохим».
Эксперт добавил, что киевский режим с легкостью врет про количество сбитых ракет, однако последствия ракетных ударов скрыть сложно или почти невозможно.
В ответ на удары украинских военных по объектам гражданской инфраструктуры Россия регулярно прицельно бьет по местам, где расположены техника и личный состав ВСУ, а также по наемникам и инфраструктуре. ВС РФ наносит удары по энергетическим объектам, объектам оборонной промышленности, связи и военного управления Украины.
В Кремле не единожды говорили о том, что российская армия не трогает жилые дома и соцучреждения.
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«И это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире», – сказал Меркурис.
Он уверен, что у РФ уже есть много хранилищ на собственной территории, а вот для Украины этот день стал «очень и очень плохим».
Эксперт добавил, что киевский режим с легкостью врет про количество сбитых ракет, однако последствия ракетных ударов скрыть сложно или почти невозможно.
В ответ на удары украинских военных по объектам гражданской инфраструктуры Россия регулярно прицельно бьет по местам, где расположены техника и личный состав ВСУ, а также по наемникам и инфраструктуре. ВС РФ наносит удары по энергетическим объектам, объектам оборонной промышленности, связи и военного управления Украины.
В Кремле не единожды говорили о том, что российская армия не трогает жилые дома и соцучреждения.
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Никита Кротов