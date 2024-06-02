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«Крупнейшее в мире»: Запад раскрыл, что попало под удар на Украине

Меркурис: на Украине ударили по крупнейшему в мире хранилищу газа
02 июня 2024, 18:56
Фото:istockphoto/Oleksii Bilyk

Фото:istockphoto/Oleksii Bilyk

Крупнейшее в мире хранилище природного газа подорвано в результате массированного удара по украинской энергетической системе. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис. В минувшую субботу министр украинской энергетики Герман Галущенко заявил об ударах по энергетическим объектам страны в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
По словам Меркуриса, помимо атак теплоэнергетической системы Украины, которая и так уже достаточно серьезно повреждена, целью стало хранилище, где хранил голубое топливо Евросоюз. Похоже, что его построили еще в советские времена.

«И это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире», – сказал Меркурис.



Он уверен, что у РФ уже есть много хранилищ на собственной территории, а вот для Украины этот день стал «очень и очень плохим».

Эксперт добавил, что киевский режим с легкостью врет про количество сбитых ракет, однако последствия ракетных ударов скрыть сложно или почти невозможно.

В ответ на удары украинских военных по объектам гражданской инфраструктуры Россия регулярно прицельно бьет по местам, где расположены техника и личный состав ВСУ, а также по наемникам и инфраструктуре. ВС РФ наносит удары по энергетическим объектам, объектам оборонной промышленности, связи и военного управления Украины.

В Кремле не единожды говорили о том, что российская армия не трогает жилые дома и соцучреждения.

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#газ
#россия
#новости
«Возможный кандидат на замену»: в США указали на серьёзные проблемы у Зеленского
Миршаймер: Зеленский столкнулся с проблемами из-за недовольства в стране
02 июня 2024, 19:59

Владимир Зеленский сталкивается с серьёзными проблемами из-за прекращения его легитимности. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он убеждён, что в настоящее время в политической сфере Украины не всё так однозначно. Во-первых, президент больше не легитимен, во-вторых, растёт недовольство ведением боевых действий.

Миршаймер подчеркнул, что не знает, имеется ли возможный кандидат на замену Зеленскому, но в том, что у него большие проблемы нет сомнений.

Профессор добавил, что у населения страны практически полностью пропал энтузиазм по вопросу конфликта. На это указывает тот факт, что мужчин любого возраста насильно отлавливают для отправки на фронт.

В заключение Миршаймер добавил, что российская армия имеет заметное превосходство, которое растёт еженедельно. В связи с этим, следует ожидать, что ВСУ летом или осенью развалятся.

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Зеленский признал Палестину как государство
Зеленский: Украина признаёт и Палестину, и Израиль
02 июня 2024, 19:34

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признаёт Палестину как государство. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии «Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности» в Сингапуре.
Глава государства подчеркнул, что Украина сделает всё, чтобы Израиль остановился, конфликт завершился, а мирные жители не страдали.

Зеленского спросили, почему он раньше поддерживал Израиль. Президент подчеркнул, что тогда его заявления были сделаны на фоне атаки террористами гражданского населения Израиля. В той ситуации Иерусалим имел право защититься.

После того, как Израиль оказался на территории сектора Газа и произошёл гуманитарный кризис, продолжил Зеленский, Украина выразила готовность отправить гуманитарную помощь, а также призвала уважать международное право. Объяснив свою позицию, Зеленский попросил не смешивать воедино два эти периода.

При этом украинское издание «Страна» усмотрело в изменениях позиции Зеленского следование политики Запада. Если раньше западные страны активно поддерживали Израиль, то сейчас, наоборот, начали осуждать действия его армии в секторе Газа, требуя остановить боевые действия.

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FT: Киев остался недоволен идеей НАТО о выделении 100 миллиардов долларов
02 июня 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киеву не понравилась идея Североатлантического альянса о выделении 100 миллиардов долларов. Об этом сказал неназванный источник в НАТО.
Его мнение приводит издание The Finantial Times. По словам источника, это намерение хорошее, но по сути НАТО мало что добавит. Он уточнил, что киевские власти остались «не в восторге», поскольку по сути Украина не получит новых средств: названная сумма только закрепит уже имеющуюся помощь от альянса.

Однако члены блока предполагают, что такой шаг позволит ускорить поставки Украине, а также упорядочить процедуру предоставления помощи. Ещё в марте стало известно, что НАТО на саммите в Вашингтоне собираются создать специальную структуру для организации поставок вооружений Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа
02 июня 2024, 18:52

Фото: iStock/butenkow

Израиль ищет альтернативу правления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с привлечением «других стран». Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галант в ходе совещания в штабе южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Он подчеркнул, что поиск альтернативы включает в себя изоляцию территории региона, полное устранение боевиков ХАМАС в Газе и привлечение других сил, которые сформируют правящую альтернативу.

Ранее в этот день правительство Мальдив приняло решение внести в законодательство страны изменения, внеся запрет на въезд в страну по израильским паспортам. Такое решение принято в связи с недовольством властей обстрелами ЦАХАЛ сектора Газа.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#правительство
#политика
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В Белом доме раскрыли цели ударов ВСУ вглубь России
Кирби: огневые позиции и логистический базы являются целями ударов ВСУ вглубь РФ
02 июня 2024, 18:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Целями украинских ударов американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
Он подчеркнул, что киевские власти запросили ограниченное разрешение на использование поставляемого США оружия для нанесения ударов по угрозам внутри границы России.

Ранее президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной американского оружия для борьбы с целями на территории России, которые угрожают Харьковской области. При этом ВСУ по-прежнему запрещено использовать дальнобойное оружие, такое как оперативно-тактические ракеты ATACMS, для ударов вглубь России.

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#всу
#удар
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Белый дом: Байден не желает стать ответственным за начало третьей мировой войны
02 июня 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Jon Rehg

США не стремятся к конфликту с Россией и другими ядерными державами. Американский президент Джозеф Байден вовсе не стремится быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью телекомпании АВС, отвечая на вопрос, быть втянутым в украинский конфликт после разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ с использованием западного оружия, чиновник ответил, что Байден и его администрация не хочет развязывать третью мировую войну и вступать в противостояние с ядерными державами.

Кирби уточнил, что Соединённые Штаты позволили Киеву наносить удары по военным объектам, артиллерийским позициям и перевалочным базам, которые Россия использует в качестве своеобразной буферной зоны.

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#всу
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Мальдивы запретят въезжать в страну по паспортам Израиля
Глава МВД Ихусан: Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам
02 июня 2024, 18:17

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Правительство Мальдив приняло решение запретить въезжать в страну по паспортам Израиля. Об этом сообщает издание Sun, ссылаясь на министра внутренних дел островного государства Али Ихусана.
Отмечается, что кабмин внесён поправки в законодательство.

Такое решение было принято властями Мальдив в связи с недовольством по поводу атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.

Ихусан подчеркнул, что для ускорения принятия решения был создан специальный комитет, в который вошли глава МВД, генпрокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.

Кроме того, кабмин в ближайшее время назначит специального посланника президента, который исследует нужды Палестины, чтобы затем Мальдивы оказали поддержку стране. Уже известно, что островное государство соберёт средства для помощи палестинским беженцам через Ближневосточное агентство ООН. Также Мальдивы намерены провести переговоры с мусульманскими странами для ускорения решения конфликта.

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#израиль
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#туризм
#ограничения
#политика
#конфликт
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«Я положу этому конец»: Трамп вновь заявил о плане по решению конфликта на Украине
Fox News: Трамп вновь заявил о плане по решению украинского конфликта
02 июня 2024, 18:15

Фото: Сайт Кремля

Конкретный план по урегулированию украинского конфликта есть у бывшего президента США Дональда Трампа, политик знает, как осуществить его. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News.
«У меня есть конкретный план, как с этим покончить. Я не могу сказать вам деталей <…>, но я положу этому конец», – сказал Трамп в интервью.

Он добавил, что готов урегулировать конфликт на Украине, если переизберется на пост главы Белого дома. Перед этим Трамп делал такие заявления, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос не настолько простой, чтобы решить его быстро.

Ранее Трамп сделал агрессивное заявление. Политик сказал, что бомбил бы Москву с Пекином, если бы был президентом США на момент начала боевых действий на Украине.

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#сша
#украина
#война
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#россия
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Умер Анатолий Потапов, работавший замглавы МИД РФ в начале 2000-х
02 июня 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На 82-м году жизни умер экс-замглавы российского МИДа в начале «нулевых» Анатолий Потапов. Об этом сообщила в Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами», – гласит публикация.

В заключение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отозвалась о Потапове, как о профессионале своего дела, надежном товарище и хорошем человеке.

Анатолий Потапов занимал различные должности. В частности, он работал в администрации президента, был послом РФ в Болгарии и замминистра по делам СНГ.

По словам действующей главы диппредставительства в республике Элеоноры Митрофановой, Потапов сохранил добрые отношения народов двух стран, а 2008 год был объявлен при содействии Потапова Годом России в Болгарии. Попрощаются с Анатолием Потаповым в траурном зале ЦКБ во вторник, 4 июня.

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