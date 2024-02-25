Крупные учения НАТО стартуют в Польше

Республиканка Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она ранее была. Как сообщает РИА Новости, политик подчеркнула, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение. После подсчета 50% голосов на предварительных выборах в штате у Трампа 59,6%, в то время как у Хейли — 39,7%.