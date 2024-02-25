Крупные учения НАТО стартуют в Польше

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В Польше 25 февраля стартуют национальные учения польских ВС с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб польской армии.
Цель учений — проверить взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на воде. Ожидается, что они станут самыми крупными с 1988 года учениями НАТО Dragon-24.
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