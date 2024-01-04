Кулеба: У Украины нет плана того, что делать, когда помощь Запада закончится

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Киевские власти не имеют никакого запасного «плана Б» в случае сокращения военной помощи и поставок оружия со стороны западных союзников. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас нет плана "Б", мы уверены в плане "А"», — ответил Кулеба на вопрос о резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Министр добавил, что Украина всегда будет бороться с помощью тех ресурсов, которые у неё имеются.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация президента Джо Байдена не сможет изыскать средства в альтернативных источниках, если Конгресс США не согласует запрос о новой помощи Киеву. По его словам, переданный в конце прошлого года пакет без решения законодателей в таком случае станет последним.
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