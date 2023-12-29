Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

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В минобороны Британии сообщили, что новый пакет военной поддержки для Украины, который был объявлен ранее Великобританией, будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM. Об этом в пресс-релизе ведомстве, который опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что новые системы успешно прошли испытания. При этом солдаты украинской армии уже были обучены их применению. В документе также указывается, что эти ракеты были переданы в конце прошлого года.
Ранее глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».
Напомним, наравне с Великобританией, поддерживать развитие украинского конфликта продолжают другие страны. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине. По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро.
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Ранее глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».
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Екатерина Коршунова