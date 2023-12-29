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Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

МО Британии: новый пакет военной помощи Украине включает около 200 ракет ПВО
29 декабря 2023, 21:44
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В минобороны Британии сообщили, что новый пакет военной поддержки для Украины, который был объявлен ранее Великобританией, будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM. Об этом в пресс-релизе ведомстве, который опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что новые системы успешно прошли испытания. При этом солдаты украинской армии уже были обучены их применению. В документе также указывается, что ​эти ракеты были переданы в конце прошлого года.

Ранее глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».


Напомним, наравне с Великобританией, поддерживать развитие украинского конфликта продолжают другие страны. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине. По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро.

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Зеленский приехал в Авдеевку, чтобы вручить бойцам ВСУ награды
29 декабря 2023, 20:41

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Авдеевку, чтобы вручить бойцам ВСУ награды, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Зеленский, в своём видеообращении, сообщил, что посетил позиции Вооружённых сил Украины, а также навестил 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

По словам президента, он вручил военным награды.

Ранее словацкий журналист Душан Янек заявил, что Зеленский сбежит из страны, как только Россия выполнит цели спецоперации по демобилизации Украины. По словам обозревателя, нынешний глава государства быстро покинет страну, и будет доживать свой век на сворованные из бюджета страны миллионы.

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#сво
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#днр
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МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО
Грант Шаппс: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят сотни ракет ПВО
29 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Об этом Шаппс написал в соцсети X.
Шаппс подчеркнул, что цель поставки ракет ПВО заключается в том, чтобы «с поразительной точностью сбивать беспилотные летательные аппараты ВС РФ и ракеты».

Напомним, наравне с Великобританией, поддерживать развитие украинского конфликта продолжают другие страны. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине. По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро.

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Стариков: Россия нанесла удар по западному оружию на авиабазах Украины
29 декабря 2023, 19:33

Фото: iStock/Vital Hil

Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по украинским авиабазам с западным оружием, с таким заявлением выступил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да, это так».
По словам эксперта, Россия занимается самым важным, что необходимо сделать при ведении боевых действий, а именно — уничтожает склады с оружием противника.

Во вторую очередь, отметил Стариков, необходимо ликвидировать системы противовоздушной обороны.

«Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям», — прокомментировал ситуацию отставной полковник.

Он также отметил, что ​Россия наносит свои стратегические удары по военным складам ВСУ, на которых расположено западное вооружения. При этом, отмечает Стариков, украинские силы не способны сбить российские ракеты.

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#россия
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#вооружения
#ракеты
#пво
#сво
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«Всё равно мы все умрем»: Советник Залужного мотивирует украинцев идти в армию
Советник Залужного Мартынюк призвала украинцев массово идти в армию
29 декабря 2023, 19:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Ее слова передает местное издание «Страна».
«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно - это намного лучше, чем идти по улице, и на тебя кирпич упадет или машина переедет», - заявила Мартынюк.

Она подчеркнула, что бывают разные ситуации.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.

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#законопроект
#кабмин
#машина
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В Чехии заявили о бесполезности F-16 для ВСУ
Чешский полковник Петраш: F-16 не смогут переломить ситуацию в конфликте
29 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

ВСУ не смогут переломить ситуацию на поле боя в свою сторону даже при получении от стран Запада истребителей F-16. Такое заявление сдела чешский полковник Зденек Петраш в интервью iROZHLAS.
«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — пояснил Петраш.

Однако он уточнил, что не может подтвердить информацию СМИ, в действительности ли Нидерланды уже передали Украине несколько истребителей F-16.

Американский источник сказал в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16. При этом первая партия украинских пилотов завершила базовые подготовительные курсы в Великобритании. Сейчас они уже приступили к лётной практике на истребителях F-16 в Дании.

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#нидерланды
#истребители
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Военэксперт Матвийчук заявил о методе заставить Украину капитулировать
29 декабря 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что при полной потере ВСУ ВПК и критической инфраструктуре президент Украины Владимир Зеленский подпишет «политическую и военную капитуляции».
«Предположу, сообщения об утреннем массированном ракетном ударе говорят о скором начале новой зимней кампании ВС РФ по уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе логистики ВСУ. Это один из способов заставить Зеленского подписать политическую капитуляцию. А за политической капитуляцией последует и военная, — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвийчук.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что действующие украинские власти активизировали шаги по ужесточению мобилизации с целью получения новой западной помощи.

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#всу
#вс рф
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#россия
#спецоперация
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Минобороны Украины ожидает новые массированные ракетные атаки России
Умеров: с такими запасами ракет Россия продолжит массированные атаки
29 декабря 2023, 17:43

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным и стратегическим объектам ВСУ. В Киеве ожидают продолжения атак из-за большого запаса вооружения у России. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Он предположил, что российская сторона накапливала ракеты для нанесения новых массированных ударов и отметил, что атаки будут продолжаться.

Министр добавил, что Киев будет продолжать работу с союзниками в части достижения договоренностей о новых поставках систем ПВО.

Прежде о том, что в ночь на 29 декабря ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по военным целям на Украине, заявил главком украинской армии Валерий Залужный. Военные эксперты полагают, что российские военные таким образом ответили на удары ВСУ по Феодосии.

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#всу
#вс рф
#ракеты
#киев
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Минобороны: Российские системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью
29 декабря 2023, 17:05

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря дежурные средства ПВО отразили атаку ракет Вооружённых сил Украины Harm, которые произведены в Соединённых Штатах Америки. Суммарно над российским регионом были сбиты три ракеты ВСУ.

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#всу
#пво
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#минобороны рф
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Представитель ВВС ВСУ Игнат опроверг информацию о получении Киевом партии F-16
29 декабря 2023, 16:52

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

В издании Newsweek появилась статья, в которой утверждалось, что первая партия предназначенных для Киева истребителей F-16 уже поступила на Украину. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал эту информацию высосанной из пальца.
На своей странице в социальной сети он назвал подобные предположения авторов американского журнала материалом «ни о чём», а высказанные идеи о том, что F-16 уже принимают участие в боевых операциях в небе Украины он счёл «невероятными». Игнат также добавил, что, по его мнению, в настоящее время пребывание данного типа авиации на передовой является нецелесообразным.

Ранее в британском министерстве обороны сообщили об окончании теоретического курса обучения на F-16 шестью украинскими пилотами, которые отправились в Данию, чтобы получить там лётную практику. К обучению готова приступить вторая группа лётчиков из десяти человек.

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