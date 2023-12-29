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Посол России в ФРГ ожидает, что Берлин продолжит содействие Киеву

Российский посол Нечаев уверен, что Германия продолжит содействие Украине
29 декабря 2023, 10:57
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине.

По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

Дипломат подчеркнул, что такая помощь со стороны Германии, безусловно, не приближает окончание конфликта, а только продолжает его. Нечаев заключил, что несмотря на это, как говорил глава российского государства Владимир Путин, все поставленные цели и задачи будут достигнуты.

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Ракета Falcon Heavy компании Space X запущена с космопланом Космических сил США
29 декабря 2023, 09:44

Фото: istockphoto/Tom Cross

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Илона Маска Space X осуществили запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она должна вывести на околоземную орбиту многоразовый беспилотный космоплан военного назначения X-37B.
Запуск ракеты состоялся 29 декабря в 04:07 по московскому времени и был осуществлён с космодрома в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По информации, размещённой на официальном сайте американских Космических сил, старт прошёл успешно.

Ракета-носитель Falcon Heavy — это частная тяжёлая ракета частично многоразового использования. Она разработана корпорацией SpaceX, основанной известным предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в 2002 году. По словам эксцентричного бизнесмена, создание этой сверхтяжёлой ракеты-носителя обошлось компании примерно в 500 миллионов долларов.

Космоплан Х-37В будет доставлен на орбиту ракетой, а обратно на Землю он вернётся самостоятельно, в самолётном режиме. Первый его запуск состоялся 22 апреля 2010 года. Тогда орбитальный полёт продлился 225 дней.

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#сша
#полеты
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«Свежая кровь»: Эстонский депутат раскритиковал посольство Украины в Таллине
Евродепутат от Эстонии Мадисон раскритиковал украинское посольство в Таллине
29 декабря 2023, 08:41

Фото: istock / diegograndi

Депутат Европейского Парламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине за молчание в ответ на его предложения выслать украинских беженцев на родину, чтобы помочь Киеву добрать бойцов ВСУ для участия в рамках СВО. Об этом информирует ERR.

Мадисон напомнил, что Украина несколько раз жаловалась на недостаток мужчин на фронте, так что Эстония готова помочь в данном вопросе.

«По состоянию на 14 ноября в Эстонии живут 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну», — заявил депутат.
Он также отметил, что Киев должен подать официальное прошение о возвращении годных к военной службе граждан мужского пола из Эстонии на родину.

Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть граждан Украины призывного возраста на родину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беженцы
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В Кургане подростки пырнули ножом охранника заправки за сделанное замечание
Ural Mash: Курганские подростки из-за замечания пырнули ножом охранника заправки
29 декабря 2023, 08:09

Фото: istock / Dmytro Skrypnykov

Рядом с трассой Иртыш — Челябинск — Омск подростки пырнули ножом охранника заправки. Мужчина оказался в реанимации, молодых людей ищут вторые сутки.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, за день до нападения юноши уже успели надоесть сотрудникам заправки своим присутствием. 27 декабря они снова пришли и нарвались на замечание.

На входе в помещение у них завязался конфликт и парень ударил работника охраны ножом в живот. Мужчина согнулся, сел на пол и стал ждать приезда скорой помощи.

Озверевших школьников ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кузбассе задержали обвиняемого в убийстве сверстника в общежитии подростка. Парень также ранил двух соседей. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Болезненный зуд»: Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией
29 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией, заявив, что в последнее время «болезненный зуд» европейских военачальников стал «поветрием». Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«И главком ВС Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с РФ. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — говорится в публикации.

Создается ощущение, будто чем меньше государство и чем меньше от него зависит, тем активнее её руководство «рвётся в бой», отметил Пушков.

«А происходит это потому, что они прекрасно знают — не им решать, вступать в войну с Россией или нет. Знают они и то, что РФ им реально не угрожает, и потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание», — заключил сенатор.

Мартин Вийнен ранее заявил, что обществу нужно «готовиться к войне с Российской Федерацией», в то время как Нидерланды должны ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев.

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В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы
Депутат Журова: Россию могут попытаться шантажировать вступлением Молдавии в ЕС
29 декабря 2023, 05:41

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова заявила о возможных попытках шантажа России через присоединение Молдавии к Европейскому союзу (ЕС). В интервью для «Ленты.ру» она отметила, что Запад стремится запугать Молдавию, представляя Россию как угрозу для нее.
Журова уточнила, что Молдавия на данный момент стремится сохранять нейтральность, но президент страны Майя Санду делает прозападные заявления, которые не всем нравятся. Она подчеркнула, что решение принадлежит народу, но сейчас стране удается поддерживать баланс.

Отвечая на вопрос о возможном использовании Кишинева для давления на Москву, Журова добавила, что вступление Молдавии в ЕС может стать инструментом, чтобы оказать давление на Россию.

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#страны
#ес
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#молдавия
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Трампа не допустят до участия в праймериз в еще одном штате США
Экс-президента США Трампа не допустят до участия в праймериз в штате Мэн
29 декабря 2023, 05:07

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп не получит возможности участвовать в праймериз Республиканской партии в штате Мэн, сообщило Reuters.
Это решение пришло после запрета Верховного суда Колорадо на участие Трампа в местных выборах претендентов от Республиканской партии на кандидатуру в президенты в 2024 году.

Суд опирался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который препятствует занятию высших государственных должностей лицам, участвовавшим в мятеже.

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#сша
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WP: США не смогут передать Киеву активы РФ без согласия европейских стран
29 декабря 2023, 04:47

Фото: iStock/SurkovDimitri

Вашингтон без согласия стран Европы не сможет реализовать план по изъятию замороженных на Западе активов РФ и использованию их в интересах Украины. Об этом обозреватель Джош Рогин пишет в своей статье для The Washington Post.
«Администрация Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины», — говорится в публикации.

Автор добавил, что действующее американское правительство ведёт за кулисами длительные внутриполитические дискуссии и ведёт дипломатическую работу, приближаясь к тому, чтобы поддержать эту идею публично.

«Есть обоснованные опасения в Минфине и Госдепе США относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах», — отметил Рогин.

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#сша
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#администрация
#ес
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Байдена обвинили в разрушении США
Губернатор Техаса: Байден разрушает США своей позицией по нелегальным мигрантам
29 декабря 2023, 04:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Эту позицию он выразил в своем посте на странице в социальной сети.
Эббот подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов. Он отреагировал на сообщение о том, что Министерство юстиции США предупредило, что подаст иск, если Техас будет применять закон, позволяющий арестовывать и преследовать участников незаконного пересечения границы.

«Я никогда не видел такого отношения к закону и порядку в США», — написал Эббот.
Ранее президент направил госсекретаря Энтони Блинкена в Мексику для переговоров с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По словам Байдена, это должно помочь разрешить кризис, связанный с рекордным уровнем нелегальной миграции.

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#трамп
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Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского
Филиппо: Залужный начал жестокую войну против Зеленского, обвинив его в провале
29 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный начал поистине «открытую, жестокую и публичную войну» против президента страны Владимира Зеленского. Французский политик Флориан Филиппо заявил об этом в Twitter, напомнив пресс-конференцию, где Залужный обвинил украинского лидера в провале контрнаступления.
Филиппо также осудил Залужного за требование мобилизовать еще 500 тысяч украинцев, что вынудило Зеленского предложить законопроект о мобилизации, вызвавший серьезное общественное негодование и критику в адрес властей.

«Зеленский столкнулся с полным провалом. Киевский режим продолжает терпеть неудачи! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню: никаких дополнительных 500 000 украинцев не нужно жертвовать ни за что, не нужно дополнительно насиловать наш народ! Мы хотим мира!» — заявил Филиппо.
Ранее в Генштабе отказались нести ответственность за предложенный законопроект. Главком ВСУ опроверг слова президента Украины о необходимости мобилизовать 500 тысяч граждан, утверждая, что командование не давало такого распоряжения.

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