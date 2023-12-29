Посол России в ФРГ ожидает, что Берлин продолжит содействие Киеву

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Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине.
Дипломат подчеркнул, что такая помощь со стороны Германии, безусловно, не приближает окончание конфликта, а только продолжает его. Нечаев заключил, что несмотря на это, как говорил глава российского государства Владимир Путин, все поставленные цели и задачи будут достигнуты.
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Екатерина Коршунова