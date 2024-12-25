Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

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Курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) начали контрнаступление в районе Манбиджа, освободив четыре населённых пункта.
Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя СДС Фархада Шами, после двухнедельных оборонительных боёв принято решение перейти к активным операциям возле моста Каракозак и плотины «Тишрин» на реке Евфрат.
Курды отбили поселения Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн. В ходе столкновений уничтожены 30 солдат противника, выведена из строя бронетехника.
Потери СДС составили 16 бойцов.
Шами отметил, что ожесточённые бои продолжаются в районе Абу-Калик за селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.
Наступление протурецких бригад Сирийской свободной армии (ССА) на позиции СДС началось 9 декабря в Манбидже и Кобани. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция усиливает свои силы вдоль границы с Сирией и готовится к масштабной операции.
Между тем, по данным The Washington Post, после ухода от власти Башара Асада возможен гражданский конфликт между оппозиционными протурецкими формированиями и курдскими силами.
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Курды отбили поселения Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн. В ходе столкновений уничтожены 30 солдат противника, выведена из строя бронетехника.
Потери СДС составили 16 бойцов.
Шами отметил, что ожесточённые бои продолжаются в районе Абу-Калик за селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.
Наступление протурецких бригад Сирийской свободной армии (ССА) на позиции СДС началось 9 декабря в Манбидже и Кобани. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция усиливает свои силы вдоль границы с Сирией и готовится к масштабной операции.
Между тем, по данным The Washington Post, после ухода от власти Башара Асада возможен гражданский конфликт между оппозиционными протурецкими формированиями и курдскими силами.
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Мария Моисеева