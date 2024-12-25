Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

Курдские ополченцы освободили четыре населённых пункта на севере Сирии
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) начали контрнаступление в районе Манбиджа, освободив четыре населённых пункта.
Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя СДС Фархада Шами, после двухнедельных оборонительных боёв принято решение перейти к активным операциям возле моста Каракозак и плотины «Тишрин» на реке Евфрат.

Курды отбили поселения Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн. В ходе столкновений уничтожены 30 солдат противника, выведена из строя бронетехника.



Потери СДС составили 16 бойцов.

Шами отметил, что ожесточённые бои продолжаются в районе Абу-Калик за селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.

Наступление протурецких бригад Сирийской свободной армии (ССА) на позиции СДС началось 9 декабря в Манбидже и Кобани. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция усиливает свои силы вдоль границы с Сирией и готовится к масштабной операции.

Между тем, по данным The Washington Post, после ухода от власти Башара Асада возможен гражданский конфликт между оппозиционными протурецкими формированиями и курдскими силами.

Читайте также:

​Выяснили, ​сколько золота осталось в Сирии после ухода ​Асада

Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада

FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
#конфликт
#операции
#солдат
#контрнаступление
#сирия
В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию
NYP: покупка Гренландии станет для США крупнейшим приобретением в истории
25 декабря 2024, 00:54

Фото: iStock/murat4art

Соединенные Штаты рассматривают возможность покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории страны. Газета The New York Post заявляет, что такое приобретение превзойдет даже Луизианскую покупку 1803 года.
Если план избранного президента США Дональда Трампа будет реализован, площадь США увеличится на 2 166 084 км². Это превысит покупку Луизианы в 1803 году, добавившую стране 2 144 476 км² — в свое время Луизиана почти удвоила площадь страны.

Трамп, по данным источников, близких к нему, настроен «на 100% серьезно» на контроль над Гренландией и Панамским каналом. Экс-сотрудник Минфина США Томас Дэнс заявил, что расширение автономии Гренландии может открыть путь к её переходу под юрисдикцию США.

Гренландия, принадлежащая Дании, обладает широкой автономией и населением около 56 тысяч человек. В 2019 году Трамп уже поднимал тему покупки острова, но власти Дании назвали это «абсурдным».

Однако в декабре этого года Трамп снова заявил о необходимости контроля над Гренландией. В ответ премьер-министр острова Мюте Эгеде категорически отверг идею продажи.

Читайте также:

Трамп сделал внезапное заявление о владении Панамским каналом

«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров

В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова
#сша
#контроль
#страны
#покупки
#план
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья
Депутат Таймазов: самым вероятным сценарием в Приднестровье является статус-кво
24 декабря 2024, 22:28

Фото: iStock/rarrarorro

Самым вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации в Молдавии и Приднестровье является сохранение статуса-кво, так как конфликт обрушит экономику Кишинева. Об этом заявил депутат Госдумы Артур Таймазов, комментируя заявление СВР РФ о подготовке Молдавией военной операции в Приднестровье для захвата гидроэлектростанции, если Россия не сможет продолжить поставки газа.
«С учетом всех факторов, наиболее вероятным развитием событий выглядит сохранение статус-кво в Приднестровье. Однако энергетический кризис требует скорейших решений, чтобы избежать усиления политической и социальной нестабильности в регионе. Возможность достижения компромисса через международные переговоры остается наиболее рациональным путем», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время аппарат президента Молдавии Майи Санду открестился от информации о подготовке военной операции в Приднестровье. Как сообщают argumenti.ru, администрация заявила о своей приверженности к мирному разрешению конфликта.

Читайте также:

В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья

Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии

Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
#чп
#аппарат
#администрация
#кризис
#операции
#режим
#переговоры
#приднестровье
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС не восприняли сигнал от испытания «Орешника»
24 декабря 2024, 21:51

Фото: iStock/PavelRodimov

Страны Евросоюза не восприняли сигнал, которым подала им Россия, испытав в боевых условиях новейшую ракетную систему «Орешник». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, слова которой приводит РИА Новости.
Она заявила, что европейские лидеры и политики не поняли посыл президента России Владимира Путина, который на самом деле не намерен подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел донести, что в военном арсенале есть множество вариантов, которые имеют показатели, сопоставимые с ядерным вооружением. Однако его сигнал не был услышан.

Ранее сообщалось, что Кнайсль во вторник представила книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия.

Читайте также:

Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»

Эксперт оценил возможный ответ НАТО на «Орешник»

Путин рассказал подробности создания «Орешника»
#россия
#евросоюз
#ракета
#владимир путин
#эксперт
#мид
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленскому предложили провести интервью на русском языке
Блогер Фридман предложил Зеленскому провести интервью на русском языке
24 декабря 2024, 21:42

Американский блогер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Соответствующее обращение к украинскому президенту он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что разговор на русском языке позволил бы обеспечить наиболее глубокую, динамичную и мощную беседу. Также блогер отметил, что, как и Зеленский, хорошо владеет русским языком, чего не сказать про украинский, который он ещё учит.

Ранее председатель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти намерены вычеркнуть русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат особой поддержке и защите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским

Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
#владимир зеленский
#интервью
#блогер
#сша
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климов призвал инициировать проверку после передачи Киеву $1 млрд от активов России
24 декабря 2024, 21:34

Фото: iStock/ Diy13

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что РФ нужно приступить к проверке и начать возбуждать гражданские и уголовные дела в рамках передачи Украине первого миллиарда долларов из доходов, полученных от замороженных российских активов на Западе, сообщило издание «Лента.ру».
«Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны», — обратил внимание сенатор.

Андрей Климов подчеркнул, что Запад направил Украине именно проценты, накопившиеся с момента ареста активов, но согласно международному права — это воровство.

Сенатор уточнил, что здесь говорится не о физических средствах, а об электронных записях на счетах.

В подобном смысле данные средства остаются в обороте на российских корреспондентских счетах банков Запада, объяснил Климов.

«Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных», — добавил сенатор.

Читайте также:

Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов

Украина отправит на фронт Т-34 в целях борьбы с наследием СССР

МИД Украины: Киев не хочет лишить украинских беженцев поддержки стран Евросоюза
#проверки
#ущерб
#запад
#украина
#арест
#счёт
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений – Келлог
Келлог: Трамп не допустит повторения Минских соглашений
24 декабря 2024, 21:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений. Об этом заявил будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.
Он подчеркнул, что новый глава Белого дома стремится добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые смогут обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Трамп осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет довести эту ситуацию до конца.

Келлог заявил, что Трамп в действительности решит этот конфликт мирным путём в относительно скором времени.

Читайте также:

В Европе может появиться блок, выступающий за скорое завершение конфликта на Украине

В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году

«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров
#украина
#россия
#сша
#конфликт
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отправит на фронт Т-34 в целях борьбы с наследием СССР
24 декабря 2024, 21:14

Фото: iStock/ Lyudmila Solovyeva

Городской совет Умани Черкасской области принял решение отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки, сообщило УНИАН.
Это делается в рамках борьбы с наследием СССР.

Ранее упомянутые единицы вооружения являлись памятниками, снятые по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет убеждён, что техника будет полезна Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу, передал украинский телеканал «‎Общественное» Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину. Он был установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I.

Читайте также:

В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов

Полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве

На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
#памятник
#украина
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России
24 декабря 2024, 20:57

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России.
Во вторник вечером российский лидер начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Отдельно они затронут региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане.

Путин отметил, что отношения России и Таджикистана конструктивные, они развиваются хорошими темпами.

Также российский президент назвал Таджикистан надёжным союзником.

Читайте также:

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
#владимир путин
#россия
#таджикистан
#сотрудничество
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
Кнайсль назвала четырёх возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
24 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Olekcii Mach

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Её слова приводит РИА Новости.
Во вторник Кнайсль представила свою книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия. Один из них поинтересовался её мнением о странах, причастных к подрыву газопроводов.

В ответ Кнайсль вспомнила детективы Агаты Кристи, где часто в одной комнате собиралось много подозреваемых. Так и в вопросе газопроводов, провела аналогию экс-министр, подозреваемых очень много.

Читайте также:

Депутат бундестага Котре: факты причастности США к подрыву «СП-2» неоспоримы

В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2»

Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
#северный поток
#австрия
#россия
#мероприятия
#расходы
#взрыв
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате