FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов

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В период с 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии при президентстве Башара Асада отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Об этом написали в британском издании Financial Times.
В публикации отмечают, что на тот момент в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. По словам источника издания, тогда внутренние резервы страны были «почти нулевыми».
Несмотря на это правительство Асада перенаправило в московский аэропорт две тонны наличных денег. Общая сумма составила 250 миллионов долларов в купюрах номиналом 100 долларов и 500 евро.
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