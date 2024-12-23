Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада

Башар Асад (Фото: РИА Новости)
В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Политическое убежище он получил в Москве. О том, как живёт его семья после этих событий, читайте в материале «Радио 1».
«Я не хотел покидать Сирию»
Башар Асад изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Согласно заявлению, которое называлось «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии», президент узнал о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, тогда, когда находился на российской авиабазе Хмеймим.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Как отметил экс-президент, военный объект подвергался атакам дронов, поэтому Москва приказала командованию эвакуировать его в Россию.
По словам бывшего сирийского лидера, он не видел смысла оставаться в республике, так как не мог больше управлять ею после захвата власти.
Тихая роскошь
По данным издания The Wall Street Journal, стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.
Кроме того, бывший сирийский лидер долго скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Он и его семья не хотели выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях.
Однако, как сообщала газета The Washington Post, опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни. Так, из дома бывшего президента вынесли дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. В гаражах резиденции обнаружили множество роскошных автомобилей, а это явно контрастирует с образом скромной жизни, которую демонстрировала семья Асада.
На данный момент за средствами семьи экс-президента Сирии началась международная охота. Однако найти и заморозить их будет очень сложно. Как писало издание The Wall Street Journal, Башар Асад и его покойный отец Хафез Асал использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.
Рак у Асмы Асад и её лечение в Москве
Жена бывшего сирийского лидера Асма Асад начала лечиться от острого миелоидного лейкоза в Москве ещё до того, как экс-президент покинул республику. Как сообщала британская газета Financial Times вместе с Асмой в Москве находились её мать, отец и дочь Зейн.
В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву
О страшном диагнозе жены Башара Асада стало известно весной 2024 года. Перед этим, в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года Асме удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своём выздоровлении.
По словам онколога Евгения Черемушкина, данная болезнь лечится, нужно минимум полгода, чтобы вылечиться от лейкемии. Он добавил, что у жены экс-президента Сирии есть большие шансы выздороветь.
Решение о разводе
Супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад подала на развод. Одна из причин такого решения – нежелание жить в Москве.
Как писало издание The Jerusalem Post, супруга экс-президента республики уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. Пока российские власти рассматривают её заявление.
По данным некоторых турецких СМИ, желание Асмы расторгнуть брак связано с тем, что она находится под постоянным контролем в Москве и сталкивается с серьёзными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было запрещено покидать российскую столицу и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.
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Известно, что Асма желает вернуться в Лондон. в Великобританию – здесь она родилась и жила вместе с родителями до 2000 года, пока не уехала в Сирию. Её отец был кардиологом, а мать отставным дипломатом.
Напомним, что у Асмы и Башара Асад трое детей: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.
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