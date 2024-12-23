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Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Политическое убежище он получил в Москве. О том, как живёт его семья после этих событий, читайте в материале «Радио 1».


«Я не хотел покидать Сирию»


Башар Асад изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Согласно заявлению, которое называлось «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии», президент узнал о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, тогда, когда находился на российской авиабазе Хмеймим.



Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как отметил экс-президент, военный объект подвергался атакам дронов, поэтому Москва приказала командованию эвакуировать его в Россию.

По словам бывшего сирийского лидера, он не видел смысла оставаться в республике, так как не мог больше управлять ею после захвата власти.

Тихая роскошь


По данным издания The Wall Street Journal, стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.
Кроме того, бывший сирийский лидер долго скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Он и его семья не хотели выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях.

Однако, как сообщала газета The Washington Post, опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни. Так, из дома бывшего президента вынесли дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. В гаражах резиденции обнаружили множество роскошных автомобилей, а это явно контрастирует с образом скромной жизни, которую демонстрировала семья Асада.

На данный момент за средствами семьи экс-президента Сирии началась международная охота. Однако найти и заморозить их будет очень сложно. Как писало издание The Wall Street Journal, Башар Асад и его покойный отец Хафез Асал использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.

Рак у Асмы Асад и её лечение в Москве


Жена бывшего сирийского лидера Асма Асад начала лечиться от острого миелоидного лейкоза в Москве ещё до того, как экс-президент покинул республику. Как сообщала британская газета Financial Times вместе с Асмой в Москве находились её мать, отец и дочь Зейн.

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В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву

О страшном диагнозе жены Башара Асада стало известно весной 2024 года. Перед этим, в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года Асме удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своём выздоровлении.

По словам онколога Евгения Черемушкина, данная болезнь лечится, нужно минимум полгода, чтобы вылечиться от лейкемии. Он добавил, что у жены экс-президента Сирии есть большие шансы выздороветь.

Решение о разводе


Супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад подала на развод. Одна из причин такого решения – нежелание жить в Москве.

Как писало издание The Jerusalem Post, супруга экс-президента республики уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. Пока российские власти рассматривают её заявление.

По данным некоторых турецких СМИ, желание Асмы расторгнуть брак связано с тем, что она находится под постоянным контролем в Москве и сталкивается с серьёзными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было запрещено покидать российскую столицу и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.

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Известно, что Асма желает вернуться в Лондон. в Великобританию – здесь она родилась и жила вместе с родителями до 2000 года, пока не уехала в Сирию. Её отец был кардиологом, а мать отставным дипломатом.

Напомним, что у Асмы и Башара Асад трое детей: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.

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#рф
#сирия
Британские военные успешно испытали «убийцу дронов»
23 декабря 2024, 17:49

Фото: iStock/NatureNow

Британские войска впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое Минобороны Великобритании также называет «убийцей дронов». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что это принципиально новое оружие, которое способно уничтожить целый рой дронов с помощью радиоволн. При этом оно является одним из самых дешёвых среди своих аналогов.

По сведениям Минобороны Великобритании, такие системы RFDEW способны практически мгновенно уничтожать цели на расстоянии до одного километра. А расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.

Оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам дронов. Таким образом, данный тип оружия отличается от лазерного, такого как DragonFire, которое также используется против дронов. Радиочастотные беспилотники RFDEW могут уничтожать наземные, воздушные и водные цели.

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#великобритания
#оружие
#дрон
#оборона
#министерство
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Министерство экономики Финляндии предложило ограничить импорт газа из РФ и РБ
23 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Leestat

Министерство экономики и занятости Финляндии предоставило для консультаций новый законопроект. Согласно документу, предполагается введение временных ограничений на поставку газа из России и Белоруссии.
Данный законопроект ограничил бы импорт как природного, так сжиженного газа в финские газораспределительные сети через трубопроводы или пункты переработки СПГ, если топливо поступает из Белоруссии или России, указано в сообщении ведомства. Предложения и поправки к законопроекту принимаются до 3 февраля 2025 года.

Документ составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам Евросоюза накладывать временные ограничения на импорт газа и СПГ из РФ и РБ.

Как отмечают европейские аналитики, планам ЕС по полному отказу от импорта российского газа вряд л суждено осуществиться. Поставки голубого топлива из России в настоящее время перестали сокращаться, а зависимость Европы от него только возрастает.

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#законопроект
#ограничения
#импорт
#поставки
#ес
#рф
#финляндия
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«Политический актёр»: На Западе объяснили «нервные всплески» Зеленского
L'AntiDiplomatico: Частые срывы Зеленского объясняются безысходностью
23 декабря 2024, 16:53

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал всё чаще срываться и позволять себе необдуманные импульсивные заявления. Это можно объяснить охватившим его чувством отчаяния безысходности.
Об этом пишут обозреватели итальянской газеты L'AntiDiplomatico. В публикации отмечается, что «нервные всплески» киевского лидера происходят не на пустом месте. Их причины — катастрофическое положение ВСУ на фронте, победа на выборах в США Дональда Трампа, отсутствие либо критический недостаток помощи от союзников и так далее.

Также одной из причин нервного и часто неадекватного поведения Зеленского авторы материала называют то, что он прекрасно понимает, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева. Осознавая это и, вместе с тем, пытаясь показать, что он что-то значит, украинский лидер из небытия пытается сценической нецензурной бранью «насолить» Владимиру Путину, пытается сорвать его мирные инициативы.

Таким поведением лидер киевского режима в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в качестве главы государства выставил себя не более, чем «политическим актёром», заключает автор статьи.

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#победа
#лидер
#всу
#зеленский
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В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров
23 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
В своем отчете, который Пол публикует каждый год 23 декабря, он перечислил самые бесполезные статьи расходов, среди которых оказались не только финансирование изучения одиноких крыс, но и расходы, связанные с поддержкой Украины в условиях текущего конфликта. Сенатор отметил, что, несмотря на то что американские налогоплательщики уже предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки, Госдепартамент выделил дополнительно 4,8 миллиона долларов на программу «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

«По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в TikTok из зоны военных действий», – прокомментировал Пол.

Он выразил недоумение по поводу того, как правительство тратит деньги налогоплательщиков на «помпезный фестиваль селфи», в то время как многие американцы испытывают финансовые трудности.

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Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву
23 декабря 2024, 16:00

Гитанас Науседа (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Насколько дешева ваша любовь? Есть ещё люди, которые приезжают в Россию с любовью», — с возмущением написал глава литовского государства на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Литва никогда не пойдёт по такому пути. Науседа подчеркнул, что Вильнюс предпочитает независимость в энергетической сфере рыночные цены. Он отметил, что, в отличие от Фицо, следует по пути всей Европы.

Ранее словацкий премьер объяснил свой визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. По утверждению Фицо, это явилось реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию Украины.

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#словакия
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Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать связи Фицо с Кремлем
23 декабря 2024, 15:57

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии и призвал их расследовать связи премьер-министра страны Роберта Фицо с Кремлем после его визита в Москву, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — пишет Зеленский в соцсети.

Он также привел заявление лидеров стран ЕС, об отказе Фицо участвовать в работе Евросоюза над энергетической независимостью от России. По словам Зеленского, он «наоборот хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы».

Лидер киевского режима обвинил Фицо в том, что тот хочет помочь президенту РФ Владимиру Путину зарабатывать деньги для «финансирования войны и ослабить Европу».

Зеленский задался вопросом, почему Фицо зависит от Москвы, и продублировал свой пост на словацком языке.

Фицо прибыл в Москву 22 декабря. Здесь он встретился с Путиным. Их беседа продлилась несколько часов.

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#москва
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#зеленский
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#переговоры
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Пост замглавы Пентагона при Трампе займёт противник военной помощи Украине
23 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/icholakov

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи на должность замминистра обороны США. Как сообщает газета The New York Times, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет военной военной помощи Украине на 250 млн долларов.
Отмечается, что такое решение было якобы связано с тем, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении коррупционных схем внутри украинской газовой организации Burisma, в которых может быть замешан Хантер Байден. Он вошёл в совет директоров компании в апреле 2014 года, когда его отец Джо Байден находился на посту вице-президента США.

Вскоре после этого Хантер Байден смог лоббировать интересы Burisma, а в 2019 году о деле о коррупции стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский президент призывал своего украинского коллегу оказать содействие расследованию. Демократы в Конгрессе США восприняли это как попытку оказания давления на иностранного лидера и начали процесс импичмента в отношении Трампа.

В результате 250 млн долларов, выделенные Украине, были заморожены, а получил их Киев только в 2020 году.

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#джо
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В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену антироссийских санкций
23 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за Брата» Юрай Држик в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что для передачи президенту и проведения референдума необходимо было собрать 350 тысяч подписей. В итоге, по последним данным, была собрана 361 тысяча подписей. Сбор подписей продолжится, пока их число не превысит 600 тысяч.

В январе собранные подписи будут переданы главе государства, чтобы он мог проверить их и выдать постановление о проведении референдума.

Држик подчеркнул, что в голосовании будет один вопрос о том, согласен ли гражданин с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций.

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#референдум
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#словакия
#россия
#санкции
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Стало известно, когда пройдет встреча Путина с Трампом
Сенатор Климов: встреча Путина и Трампа пройдет через полгода после инаугурации
23 декабря 2024, 15:33

Фото: iStock/Sven Loeffler

Встреча 47-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти через полгода после инаугурации американского лидера. Таким прогнозом поделился сенатор Андрей Климов. По его словам, взаимодействие глав государств может начаться и раньше, в виде консультаций по телефону.
«Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода. Если, допустим, оба лидера считают необходимым начать консультации по телефону, как это бывало, то они могут вступить в диалог достаточно быстро, вот это вероятнее всего», — поделился сенатор в беседе с NEWS.ru.
Климов добавил, что оба президента подтвердили возможную встречу, потому все упирается лишь в место и время. Он также подчеркнул, что так как Россия занята решением задач СВО, а Трампу после инаугурации «хлопот тоже хватит», ждать их встречи в ближайшее время не приходится.

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#россия
#европа
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#сво
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