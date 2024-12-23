Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Политическое убежище он получил в Москве. О том, как живёт его семья после этих событий, читайте в материале «Радио 1».