L’Opinion: Очередная ошибка Макрона заметно обогатила Россию

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К прошлому, 2024 году, французский экспорт продовольствия в Алжир практически иссяк, хотя ещё десять лет назад Франция была крупнейшим поставщиком этой категории товаров в североафриканскую страну. Россия немедленно стала одним из крупнейших поставщиков продовольственных товаров в Алжир.
Об этом пишет французское издание L’Opinion. По мнению авторов публикации, данную ситуацию спровоцировала политическая ошибка президента Франции Эммануэля Макрона. Дело в том, что в споре двух африканских государств в Западной Сахаре французский лидер поддержал Марокко. В материале отмечается, что этот шаг главы республики «бросил Алжир в объятия России». На сегодняшний день Москва, например, закрывает 90% потребностей Алжира в зерне.
В статье указано, что в 2022 году французы продали в Алжир продуктов животноводства на сумму 167 миллионов евро. К 2024 году эти показатели снизились до рекордно низких отметок. Например, сухого молока и сыра было продано в африканскую страну на 25% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Из-за ошибочного решения главы государства в геополитическом конфликте Франция по сути лишилась стабильного рынка сбыта. А Россия этот рынок приобрела, заключает автор статьи.
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В статье указано, что в 2022 году французы продали в Алжир продуктов животноводства на сумму 167 миллионов евро. К 2024 году эти показатели снизились до рекордно низких отметок. Например, сухого молока и сыра было продано в африканскую страну на 25% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Из-за ошибочного решения главы государства в геополитическом конфликте Франция по сути лишилась стабильного рынка сбыта. А Россия этот рынок приобрела, заключает автор статьи.
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Александр Бойцов