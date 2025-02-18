L’Opinion: Очередная ошибка Макрона заметно обогатила Россию

К прошлому, 2024 году, французский экспорт продовольствия в Алжир практически иссяк, хотя ещё десять лет назад Франция была крупнейшим поставщиком этой категории товаров в североафриканскую страну. Россия немедленно стала одним из крупнейших поставщиков продовольственных товаров в Алжир.