Бизнес Подмосковья заключил в 2024 году рекордное число экспортных контрактов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприниматели Московской области заключили в прошедшем году рекордное количество экспортных контрактов. Это следует из данных рейтинга региональных центров поддержки экспорта, представленного в Перми на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.
Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, рейтинг основан на показателях эффективности работы центров. Среди них – количество предоставленных услуг и объём поддержанного экспорта. Подмосковный ЦПЭ – Фонд поддержки ВЭД Московской области – занял второе место среди регионов России. Предприниматели Подмосковья заключили в прошлом году при содействии фонда рекордное число экспортных контрактов.
Несколько лет фонд занимает ведущие места среди регионов страны. В этом году он признан лучшим в таких специальных номинациях, как «Бюджетная эффективность» и «Кит цифровизации», за значительный вклад в продвижение услуг и поддержку государственной цифровой платформы «Мой экспорт».
Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Полную информацию об услугах фонда можно найти на сайте.
Читайте также:
Подмосковные фермеры могут пройти дистанционный курс по программе повышения квалификации
Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
В Подмосковье расширят производство компонентов для радиоэлектроники
«В 2024 году Фонд поддержки ВЭД Московской области достиг рекордных показателей и помог региональным компаниям заключить более 190 экспортных контрактов на сумму свыше 137 млн долларов. Поддержку получили более 1,3 тыс. подмосковных предприятий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Несколько лет фонд занимает ведущие места среди регионов страны. В этом году он признан лучшим в таких специальных номинациях, как «Бюджетная эффективность» и «Кит цифровизации», за значительный вклад в продвижение услуг и поддержку государственной цифровой платформы «Мой экспорт».
Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Полную информацию об услугах фонда можно найти на сайте.
Читайте также:
Подмосковные фермеры могут пройти дистанционный курс по программе повышения квалификации
Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
В Подмосковье расширят производство компонентов для радиоэлектроники
Лора Луганская