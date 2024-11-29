AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией

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Правительство Республики Чад заявило, что собирается расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией.
О данном решении сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла, передает агентство France-Presse (AFP).
При этом еще в апреле 2024 года Чад связался с США, уведомляя о намерении расторгнуть военное соглашение и о том, что американским солдатам стоит покинуть базу в Нджамене.
Известно, что Франция запланировала разработку новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров на фоне успеха «Орешника».
Ранее 28 ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
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При этом еще в апреле 2024 года Чад связался с США, уведомляя о намерении расторгнуть военное соглашение и о том, что американским солдатам стоит покинуть базу в Нджамене.
Известно, что Франция запланировала разработку новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров на фоне успеха «Орешника».
Ранее 28 ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
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Мария Моисеева