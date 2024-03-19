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Обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Об этом сообщает La Razón.
Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский. По его мнению, «Украина истечёт кровью в войне, в которой нельзя победить». Он также добавил, что Зеленскому ради общего блага придётся уступить РФ территории.
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