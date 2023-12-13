Лай собак завершил выступление фон дер Ляйен о мощи Европы

Фото: РИА Новости/Стрингер
Громкий собачий лай завершил выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС.
Политик выступала на пленарной сессии во французском Страсбурге. Она призвала членов заседания продемонстрировать всем мощь Европы, которая объединилась и стоит, высоко подняв голову. После ее финальной фразы «Да здравствует Европа», из динамиков раздался громкий и продолжительный собачий лай.
Участники сессии переглядывались, обменивались короткими комментариями и смеялись.
Один из парламентариев предположил, что лай из динамиков принадлежит одному из сторонников главы ЕК. Позже инцидент прокомментировали в Европарламенте. Оказалось, что в помещении присутствовали служебные собаки, которые могли пройти рядом с микрофонами, из-за чего звук был слышен в динамиках во всем зале.
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Участники сессии переглядывались, обменивались короткими комментариями и смеялись.
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Анастасия Крестьянова