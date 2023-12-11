Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет осуществлено только после выполнения Киевом всех представленных требований. Об этом пишет Le Parisien.
«Разумеется, присоединение Украины к ЕС может случиться только тогда, когда Киевом будут выполнены все условия членства», — цитирует издание слова собеседницы.
Вопрос о начале переговоров с Украиной по возможному вступлению страны в Европейский союз будет обсуждаться в ходе саммита, который пройдёт 14–15 декабря в Брюсселе.
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