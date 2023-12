Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в ЕС

Дипломат считает, что условия для подобных переговоров созреют тогда, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда <...> украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня на Украине, — это уже не украинская власть».





Для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN. Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщалось, что российская и украинская сторона договариваются об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, по словам издания, стороны обсуждают пропуск судов из черноморских портов Украины.Американская газета утверждала , что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международного комитета Красного Креста (МККК). Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции — Анкаре.Американский сенатор назвал шаг, которого Украине не избежать

