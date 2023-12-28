Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лаврова, некоторые из государств отказались от приглашения. Министр добавил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».
Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.
Читайте также:
Медведев назвал цели спецоперации на Украине
Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Екатерина Коршунова