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В конце декабря Соединенные Штаты объявят о последнем пакете военной помощи для Украины, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В конце декабря Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи, однако, он станет последним.
Как отметил Кирби, Штаты отдадут Вооруженным силам Украины свои последние запасы и им потребуется время, чтобы восстановиться.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения специальной военной операции, ЕС потратил на военную поддержку Украины около 90 миллиардов долларов.
В то же время, в западном обществе всё чаще говорится о том, что объёмы поставок оружия и боеприпасов на Украину будут продолжать уменьшаться, пока не прекратятся полностью.
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Как отметил Кирби, Штаты отдадут Вооруженным силам Украины свои последние запасы и им потребуется время, чтобы восстановиться.
В то же время, в западном обществе всё чаще говорится о том, что объёмы поставок оружия и боеприпасов на Украину будут продолжать уменьшаться, пока не прекратятся полностью.
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Евгения Парфентьева