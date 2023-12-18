Лавров: Запад пытается дать Киеву передышку, заявляя о переговорах

Фото: kremlin.ru
Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого» канала.
По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов.
Он также подчеркнул, что несмотря на смену риторики и предложение переговоров, Россию Запад всё равно воспринимает как угрозу.
Читайте также:
Лавров: Связи главы ГУР Буданова США говорят о том, что Киевом манипулируют
FT: Союзники Украины предлагают Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Лавров: Западный лидер посылал сигналы о необходимости переговоров по Украине
«Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это. Причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой — примерно так же, как в качестве паузы нужны были Западу минские договоренности», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Читайте также:
Лавров: Связи главы ГУР Буданова США говорят о том, что Киевом манипулируют
FT: Союзники Украины предлагают Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Лавров: Западный лидер посылал сигналы о необходимости переговоров по Украине
Евгения Парфентьева