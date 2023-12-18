«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio
Ситуация на полях специальной военной операции для ВСУ становится только всё хуже и хуже, об этом пишет Associated Press.
«Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
По словам одного из украинских солдат, побеседовавших с изданием, в трудное зимнее время командование начало отдавать приказы, которые можно было бы выполнить несколько месяцев назад, но точно не сейчас.
Читайте также:
Украинский пленный заявил, что его медкомиссия состояла только из одного ЛОРа
Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов
Евгения Парфентьева