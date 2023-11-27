Лавров: Есть еще небольшие шансы спасти ОБСЕ от влияния Запада

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Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно спасти в качестве площадки для диалога, но шансы на это крайне невелики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ в качестве площадки для обмена мнениями еще можно попытаться спасти, но шансов на это, к сожалению, крайне мало.
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Александр Бойцов