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Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса

Лавров сидел напротив Блинкена на встрече глав МИД АСЕАН с премьером Лаоса
27 июля 2024, 07:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны-председателя объединения, передает РИА Новости.
Российский министр сидел прямо напротив госсекретаря США Энтони Блинкена. По левой и правой стороне от Лаврова находились министры иностранных дел Брунея и Камбоджи.

Сегодня, 27 июля, состоится встреча глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита.



Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в столице Лаоса. По словам Лаврова, за последние тридцать лет отношения между Москвой и ассоциацией стали всеобъемлющими.

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Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву
ТАСС: Моди предложит посредничество Индии в разрешении украинского конфликта
27 июля 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Во время визита в Киев премьер-министр Индии Нарендра Моди предложит посредничество в разрешении украинского конфликта. Об этом ТАСС рассказал источник в парламенте Индии.
Согласно информации источника, у Индии давние дружеские отношения с Россией, у Моди также сложились хорошие отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Уточняется, что у Нью-Дели также хорошие отношения с Киевом.

«Индии доверяют обе страны», — сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, визит Моди на Украину может состояться 23 августа текущего года. В начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Москву с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву и назвал его «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

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Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища
«МК»: латвиец с пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища
27 июля 2024, 07:22

Фото: iStock/Giuda90

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища. Об этом информирует «Московский комсомолец».
Иностранец рассказал, что большую часть пути он вместе с дочерью преодолел на плоту. Станислав Букайнс — политический блогер и активист. В Латвии он подвергался уголовному преследованию.

По словам его знакомого Руслана Панкратова, сбежавший мог попасть в РФ транзитом через Литву или Эстонию, но выбрал именно путь по воде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что Букайнс вместе с дочерью оказались в Псковской области.

На данный момент миграционная служба приняла ходатайство мужчины о признании их беженцами.

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У Березовского спустя после 11 лет смерти обнаружили долгов в России почти на миллиард
ТАСС: у Березовского обнаружили задолженность по судебным решениям на 880 млн
27 июля 2024, 06:37

Фото: iStock/megaflopp

Спустя 11 лет после смерти Борис Березовский оказался должен России около 1 миллиарда рублей. Получив доступ к документам и данным банков по исполнительным производствам, ТАСС выяснил, что бывший бизнесмен оставил задолженность по судебным решениям в размере 880 миллионов рублей.
В 2017 году в отношении Березовского было возбуждено три исполнительных производства, но ни один из долгов взыскать не удалось.

ТАСС отмечает, что взыскать долги с наследников умершего можно, но для этого необходимо участвовать в наследовании.

Борис Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Бизнесмен покинул Россию в 2001 году.

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В Варшаве зафиксировали массовое отравление хлором
RMF FM: 23 человека отравились хлором в бассейне Варшавы
27 июля 2024, 06:20

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, передает радиостанция RMF FM.
Сообщается, что 23 человека, посещавшие бассейн Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, отравились хлором. Спасатели доставили 21 человека, включая детей, в медицинское учреждение. Все пострадавшие были в сознании на момент поступления.

Всего из бассейна было эвакуировано около 60 человек. Пробы воды в бассейне показали, что концентрация хлора многократно превышала нормативные значения.

«На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7», — подчеркивается в материалах.

Ранее более 10 человек отравились хлором в одном из бассейнов США. Инцидент произошел 24 июня в городе Хьюстон в американском штате Техас.

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В Кремле дали ответ на вопрос о необходимости мобилизации

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В Кремле высказались относительно необходимости мобилизации в России
27 июля 2024, 05:28

Фото: Сайт Кремля

Речи о мобилизации в России не идет, сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал чиновник.

Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости мобилизации и наборе новых добровольцев.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с военкорами заявил, что мобилизация не требуется.

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Одну из стран НАТО предупредили о потенциальном ответе со стороны России
Anadolu: Россия может жестко ответить на военную помощь Польши Украине
27 июля 2024, 04:29

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Россия может жестко отреагировать на польско-украинское военное сотрудничество. Такое мнение высказало турецкое информационное агентство Anadolu.
«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — предупредили в материале.

Журналисты отметили, что перехваты российских ракет над украинской территорией и другие инициативы не только не укрепят безопасность Польши, но и создадут для нее определенные риски.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили самолеты на аэродромы в третьих странах. В частности, Киев использует для этого аэропорты в Польше. По словам источников в силовых структурах, Киев опасается открытой войны с НАТО.

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#безопасность
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ВСУ разместили авиацию на аэродромах третьих стран мира
27 июля 2024, 03:13

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свои самолеты в аэропортах третьих стран, в основном Польши. Об этом РИА Новости сообщил источник в органах безопасности.
По его словам, Киев опасается открытой войны с НАТО, и украинские аэродромы используются для пополнения запасов боеприпасов.

«Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника Вооруженными силами (ВС) РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», – отметил он.

Ранее стало известно, что российские ВСУ ошибочно наносят удары по собственным беспилотникам.

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Бывший замминистра обороны Булгаков попросил не отправлять его в СИЗО
27 июля 2024, 02:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков попросил суд отпустить его под залог или домашний арест вместо отправк на СВО. Подробности судебного заседания сообщило информационное агентство ТАСС.
По данным источника в правоохранительных органах, суд счел неубедительными доводы защиты Булгакова и самого обвиняемого. Источники защиты утверждали, что бывший заместитель Сергея Шойгу не мог повлиять на ход расследования, так как покинул Минобороны в 2022 году.

Днем 26 июля стало известно, что Булгаков был задержан и арестован по делу о коррупции.

Булгаков занимал должность заместителя министра с 2008 по 2022 год и отвечал за закупки для вооруженных сил.

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США признались в кампании по дезинформации о китайской вакцине от COVID-19
27 июля 2024, 01:43

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

США признали, что вели секретную дезинформационную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 под названием Sinovac. Об этом со ссылкой на документ Пентагона сообщает агентство Reuters. В тексте заявлялось, что ведомство «совершило оплошность» при рассылке сообщений.
«Пентагон действительно доносил сообщение до аудитории на Филиппинах, которое подвергало сомнению безопасность и эффективность Sinovac», — указано в материале.
По информации агентства, оборонное ведомство признало, что «совершило определенную оплошность» во время массовой рассылки сообщений о коронавирусе, но с 2022 года якобы «серьезно улучшило надзор и подотчетность информационных операций».

Ранее Reuters также сообщали, что Пентагон пытался дискредитировать вакцину КНР при помощи дезинформации в социальных сетях, чтобы уменьшить влияние Китая в Юго-Восточной Азии. Агентство утверждало, что дискредитационные сообщения публиковали через фейковые аккаунты, а самых крупных масштабов кампания достигла в Филиппинах, где население пытались запугать не только вакциной Sinovac, но и вообще любой помощью от Китая.

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