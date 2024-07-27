Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны-председателя объединения, передает РИА Новости.
Российский министр сидел прямо напротив госсекретаря США Энтони Блинкена. По левой и правой стороне от Лаврова находились министры иностранных дел Брунея и Камбоджи.
Сегодня, 27 июля, состоится встреча глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в столице Лаоса. По словам Лаврова, за последние тридцать лет отношения между Москвой и ассоциацией стали всеобъемлющими.
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Сегодня, 27 июля, состоится встреча глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в столице Лаоса. По словам Лаврова, за последние тридцать лет отношения между Москвой и ассоциацией стали всеобъемлющими.
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Екатерина Коршунова