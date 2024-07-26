Российский сенатор призвал ЕС к ведению учета украденных у России активов

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Перечисленные Европейским союзом (ЕС) деньги из замороженных российских активов на военные нужды Украины должны быть возвращены после окончания войны, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что действия ЕС характеризуются циничностью. Сенатор отметил, что западные страны называют средства, выделенные на войну, «фондом мира».
Цеков считает, что все эти средства должны быть возвращены. Политик призвал ЕС вести учет «всего того, что они воруют у России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на кражу активов в Европе.
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«Надо было назвать его "Фонд на войну с Россией". Своих денег им жалко, поэтому они проценты от наших активов взяли», – указал он.
Цеков считает, что все эти средства должны быть возвращены. Политик призвал ЕС вести учет «всего того, что они воруют у России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на кражу активов в Европе.
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Александр Климов