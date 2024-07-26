В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу

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Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам звучат нелепо. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов, передает издание «Взгляд».
По словам сенатора, «это сотрясание воздуха». Климов отметил, что если в Киеве получат соответствующее указание из Вашингтона или Лондона, в таком случае украинцы будут его исполнять.
Политик отметил, что власти киевского режима уволят и выведут из игры, если они ослушаются. Не стоит рассчитывать на готовность Украины к переговорам после выборов президента в США, заключил Климов.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину никто не будет склонять к мирным переговорам с Россией, поскольку это «невозможно». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Политик отметил, что власти киевского режима уволят и выведут из игры, если они ослушаются. Не стоит рассчитывать на готовность Украины к переговорам после выборов президента в США, заключил Климов.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину никто не будет склонять к мирным переговорам с Россией, поскольку это «невозможно». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова