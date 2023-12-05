Лавров и глава МИД Ирана обсудили ядерную программу

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой обсудил план действий по ядерной программе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министры обсудили ряд тем, в том числе ситуацию вокруг продолжающегося палестино-израильского конфликта и торгово-экономическое сотрудничество.
Одной из тем переговоров также стала иранская ядерная программа. Обе стороны встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и озвучили намерения продолжать контакты. Также обсуждалась возможность возвращения к иранской ядерной сделке.
Напомним, встреча состоялась в Москве в рамках визита главы иранского МИДа в Россию с целью участия в совещании министров.
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Одной из тем переговоров также стала иранская ядерная программа. Обе стороны встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и озвучили намерения продолжать контакты. Также обсуждалась возможность возвращения к иранской ядерной сделке.
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Анастасия Крестьянова