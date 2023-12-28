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Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом

Лавров: США назвали Россию врагом, Москва готова к любому развитию событий
28 декабря 2023, 12:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Об этом глава МИД сообщил в интервью РИА Новости и «Россия 24».
Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий». Министр добавил, что Россию не раз пытались покорять или подчинять.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза.


Напомним, Вашингтон всячески пытается нанести какой-либо вред нашей стране, что следует из заявлений американских политиков. Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию.

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Ким Чен Ын поручил военным КНДР готовиться к возможной войне с США
Reuters: Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку к противостоянию с США
28 декабря 2023, 12:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военным ускориться в приготовлении для противостояния с США, которые совершают беспрецедентные «конфронтационные шаги». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными "конфронтационными шагами" со стороны Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.

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Медведев не исключил переговоров с Украиной
Медведев: переговоры с Украиной возможны, Россия их никогда не отвергала
28 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/Diy1

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны.
Медведев подчеркнул, что наша страна никогда не отвергала такую возможность, в отличие от «безумных украинских властей». Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что эти «переговоры» не имеют временного ограничения, они могут проводиться вплоть до «разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
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#переговоры
#украина
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Доверенными лицами Путина станут более 300 человек
28 декабря 2023, 11:56

Фото: Сайт Кремля

ЦИК РФ зарегистрировала список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента.
Доверенными лицами стали 346 человек.

В задачи доверенных лиц входит увеличение уровня поддержки кандидата. Граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать следующим критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории.

Доверенные лица должны быть готовы участвовать в избирательной кампании и «нести временные издержки», иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть «обучаемыми».

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#владимир путин
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#новости
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FT: в ЕС сомневаются в законности инициативы США конфисковать российские активы
28 декабря 2023, 11:08

Фото: iStock/Berezko

ФРГ, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что указанные выше государства считают необходимым сначала тщательно оценить законность таких действий. В материалах издания говорится, что некоторые европейские парламентарии подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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Стали известны подробности о найденной с переломанными ногами у подъезда женщине
Екатеринбурженка, найденная с сыном у подъезда, пьяная выпрыгнула из окна
28 декабря 2023, 10:07

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге пьяная женщина вместе с сыном выпрыгнула из окна и переломала ноги. Ее без верхней одежды с ребенком соседи нашли около подъезда дома на улице Опалихинской. О подробностях инцидента стало известно порталу E1.ru.

Мужчина, обнаруживший женщину, вызвал скорую помощь. Пока она ехала, женщину с сыном пустили в подъезд, что бы согреться. Пострадавшая буквально ползла по лестнице в дом.

Оказалось, что она сломала ногу, потому что в алкогольном психозе спрыгнула с мальчиком из окна. Мать увезли в психиатрический диспансер. В свердловском Минздраве сообщили, что ее сыну не понадобилась госпитализации, трав у него не обнаружили.

Спустя время медики сообщили, что женщину увезли в реанимацию. Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что ребенка передали отцу.

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#травма
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Дипломат назвал страну, которая пострадает первой в случае эскалации между НАТО и РФ
Постпред Ульянов: Финляндия первой пострадает при эскалации между Россией и НАТО
28 декабря 2023, 09:44

Фото: istock / Bjoern Wylezich

Финляндия первая пострадает в случае «какого-то обострения» между НАТО и Россией. Так предположение сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в объединение.

По словам Ульянова, отношения между Москвой и Хельсинки были добрососедскими и дружественными. Но после вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия пойдет на ответные шаги, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — заявил постпред РФ в Вене.
Он также отметил, что не хотел бы таких эскалаций.

До этого глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#финляндия
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Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине
Илон Маск заявил, что принятие его плана по Украине спасло бы много жизней
28 декабря 2023, 08:40

Фото: istock / JARAMA

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал желание американского правительства рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный еще в 2022 году. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter). Маск заявил, что его план мог спасти многие жизни.

Таким образом он ответил на комментарий предпринимателя Дэвида Сакса, который сказал, что Белый дом в текущих условиях хотел бы обратиться к предложению Илона по решению украинского кризиса. Он отметил, что сразу после публикации данного плана украинский президент Владимир Зеленский назвал его «пророссийским» и также подвергся критике с других сторон, Сакс отметил, чтол теперь администрация президента США Джо Байдена хотела бы заключить эту сделку

«Многих смертей можно было бы избежать», — прокомментировал Маск запись Сакса.
До этого Маск потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине финальный пакет военной помощи на сумму $250 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#бизнесмен
#план
#администрация
#twitter
#зеленский
#илон маск
#сша
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РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Кривом Роге
28 декабря 2023, 03:41

Фото: iStock/RamonCast

На родине президента Украины Владимира Зеленского, в городе Кривой Рог, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 28 декабря РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также и в Кировоградской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
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В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до $1
Конгрессвумен Тенни призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до $1
28 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/lucky-photographer

Член Палаты представителей Клаудия Тенни обвинила официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в систематической лжи гражданам США, призвав понизить её ежегодную заработную плату до одного доллара. Об этом она написала в соцсети X.
«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу», — говорится в публикации.

Тенни добавил, что помимо этого пресс-секретарь американского президента Джо Байдена нарушала «закон Хэтча», который предполагает запрет на продвижение партийной политики и оказание влияния на результаты выборов для госслужащих. На фоне этого ежегодную зарплату Карин Жан-Пьер следует понизить до одного доллара, заключила конгрессвумен.

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