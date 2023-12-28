Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Об этом глава МИД сообщил в интервью РИА Новости и «Россия 24».
Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий». Министр добавил, что Россию не раз пытались покорять или подчинять.
Ранее Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза.
Напомним, Вашингтон всячески пытается нанести какой-либо вред нашей стране, что следует из заявлений американских политиков. Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию.
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Ранее Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза.
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Екатерина Коршунова