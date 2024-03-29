Протестующие пацифисты прервали речь Байдена в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке прошло предвыборное мероприятие с участием Джозефа Байдена, Барака Обамы и Билла Клинтона. Протестующие пацифисты прервали выступления американского президента и двух его предшественников-демократов.
По свидетельству представителей журналистского пула Белого дома, один из участников протестной акции выкрикивал нецензурные ругательства по поводу угрозы «ядерной войны с Россией», другие выражали активное недовольство боевыми действиями в секторе Газа и тем, что США оказывает Израилю военную помощь.
Акция протеста против военных действий на Ближнем Востоке продолжилась также у здания Radio City Music Hall, где проводился сбор пожертвований на президентскую избирательную компанию Байдена. Судя по кадрам видеозаписей, размещённых в социальных сетях, пикеты не раз перерастали в столкновения с полицией.
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«На ваших руках кровь!» — кричали протестующие.
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Александр Бойцов