В Мадриде 25 тысяч человек вышли на пропалестинский протест

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Примерно 25 тысяч человек вышли на протестную акцию в поддержку Палестины в Мадриде.
Об этом пишет газета Periodico , ссылаясь на испанские власти.
Сообщается, что акции протеста, которые проводит испанская организация «Сеть солидарности против оккупации Палестины (RESCOP)» под лозунгом «Остановим геноцид в Палестине», прошли в Барселоне, Валенсии и Севильи.
Протестующие вышли с транспарантами в цветах палестинского флага. Они выступили с призывом к испанскому правительству остановить торговлю оружием и отношения с Израилем.
Ранее в США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».
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Сообщается, что акции протеста, которые проводит испанская организация «Сеть солидарности против оккупации Палестины (RESCOP)» под лозунгом «Остановим геноцид в Палестине», прошли в Барселоне, Валенсии и Севильи.
Ранее в США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».
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Мария Фирсова