Лавров назвал опасной игру США с ядерным оружием

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону выразил обеспокоенность подходом американских чиновников к обсуждению эскалации с возможным применением ядерного оружия.
Лавров указал на комментарий Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, который заявил, что в случае ядерной эскалации пострадают прежде всего европейские союзники, а не сами США.
По словам Лаврова, такой подход, исключающий вероятность ущерба для Соединенных Штатов, является крайне опасным. Министр подчеркнул, что профессионалы в области ядерного сдерживания понимают риски подобных заявлений.
Глава МИД также отметил, что разговоры об ограниченном применении ядерного оружия недопустимы, поскольку это прямое приглашение к катастрофе, которую Россия хотела бы избежать.
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«Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать. Это делает ситуацию немного более рискованной», — указал глава МИД.
По словам Лаврова, такой подход, исключающий вероятность ущерба для Соединенных Штатов, является крайне опасным. Министр подчеркнул, что профессионалы в области ядерного сдерживания понимают риски подобных заявлений.
Глава МИД также отметил, что разговоры об ограниченном применении ядерного оружия недопустимы, поскольку это прямое приглашение к катастрофе, которую Россия хотела бы избежать.
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Мария Моисеева