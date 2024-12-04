Западный журналист предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

Фото: istockphoto/RomoloTavani
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что мировое сообщество находится на грани ядерной войны, вызванной фактическим участием США в вооруженном конфликте с Россией.
По его словам, большинство американцев даже не осознает, что их страна находится в состоянии реальной войны, к которой они не давали своего согласия. Журналист опубликовал видеозаявление с этой информацией на своем сайте.
Карлсон подчеркнул, что из-за ударов американских военных по российским силам через территорию Украины, эскалация конфликта достигла критической точки. Журналист считает, что риск ядерной войны сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса.
Эскалация обострилась на фоне ударов баллистическими ракетами ATACMS по территории России, что, по мнению Карлсона, стало кульминацией конфликта, который Вашингтон ведет без широкого одобрения американского народа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что интервью затронет важные международные темы, а его публикация ожидается в ближайшее время.
Читайте также:
Путин встретился с Мезенцевым в Кремле
Россия и Белоруссия обсудят проекты документов в сфере безопасности
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
Карлсон подчеркнул, что из-за ударов американских военных по российским силам через территорию Украины, эскалация конфликта достигла критической точки. Журналист считает, что риск ядерной войны сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса.
«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — сказал он.В Вашингтоне, по мнению журналиста, отсутствует готовность к поиску путей деэскалации. Карлсон также указал на прекращение диалога между США и Россией, вызванное решением Энтони Блинкена прекратить контакты между правительствами двух стран.
Эскалация обострилась на фоне ударов баллистическими ракетами ATACMS по территории России, что, по мнению Карлсона, стало кульминацией конфликта, который Вашингтон ведет без широкого одобрения американского народа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что интервью затронет важные международные темы, а его публикация ожидается в ближайшее время.
Читайте также:
Путин встретился с Мезенцевым в Кремле
Россия и Белоруссия обсудят проекты документов в сфере безопасности
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
Мария Моисеева