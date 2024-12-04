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Западный журналист предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

Карлсон: мир сейчас ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории
Фото: istockphoto/RomoloTavani

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что мировое сообщество находится на грани ядерной войны, вызванной фактическим участием США в вооруженном конфликте с Россией.
По его словам, большинство американцев даже не осознает, что их страна находится в состоянии реальной войны, к которой они не давали своего согласия. Журналист опубликовал видеозаявление с этой информацией на своем сайте.

Карлсон подчеркнул, что из-за ударов американских военных по российским силам через территорию Украины, эскалация конфликта достигла критической точки. Журналист считает, что риск ядерной войны сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса.



«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — сказал он.
В Вашингтоне, по мнению журналиста, отсутствует готовность к поиску путей деэскалации. Карлсон также указал на прекращение диалога между США и Россией, вызванное решением Энтони Блинкена прекратить контакты между правительствами двух стран.

Эскалация обострилась на фоне ударов баллистическими ракетами ATACMS по территории России, что, по мнению Карлсона, стало кульминацией конфликта, который Вашингтон ведет без широкого одобрения американского народа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что интервью затронет важные международные темы, а его публикация ожидается в ближайшее время.


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#конфликт
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Россия и Белоруссия обсудят проекты документов в сфере безопасности
Путин и Лукашенко обсудят документы в сфере безопасности на встрече 6 декабря
04 декабря 2024, 03:44

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук отметил в интервью РИА Новости, что центральной темой станет проект концепции безопасности Союзного государства, который учитывает изменившиеся внешние условия и переход мира к полицентричному устройству.

«Знаковым вопросом станет проект концепции безопасности Союзного государства», — заявил он.
Документ охватывает вопросы государственной, общественной и экономической безопасности, а его реализация будет определяться отдельными нормативными актами.

Особое внимание уделено сотрудничеству в экономической сфере, включая программы импортозамещения, поддерживаемые значительными финансовыми вложениями со стороны России. Эти меры способствуют укреплению экономической стабильности двух стран.

«Мы видим, что реализация наших союзных программ вышла на новый уровень», — подчеркнул Назарук.
Также на повестке дня находится проект договора о взаимных гарантиях безопасности, который предусматривает более широкий спектр обязательств между Россией и Белоруссией, включая экономические и военные аспекты. Договор базируется на принципах взаимной поддержки и учитывает текущую международную обстановку.

Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник».

Ночью с 3 на 4 декабря американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Американский журналист анонсировал интервью с главой МИД России
Журналист Карлсон сообщил о скором выходе его интервью с Лавровым
04 декабря 2024, 03:15

Фото: iStock/microgen

Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается в Telegram-канале журналиста Tucker Carlson Network.
«Мы снова в Москве. Вот почему», — обратился журналист к своим подписчикам.
Карлсон заявил, что интервью затронет важные международные темы, а его публикация ожидается в ближайшее время.

Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон уже посещал Москву, где провел интервью с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит оставил у журналиста яркие впечатления, в том числе от архитектуры российской столицы. После возвращения он поделился своими впечатлениями в беседе с блогером Лексом Фридманом.

Новый визит Карлсона связан с продолжением обсуждения актуальных вопросов, важных для России и мировой политики.

​Помимо этого «Радио 1» передавало, что Путин встретился с Мезенцевым в Кремле.

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Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
04 декабря 2024, 01:49

Фото: iStock/Jae Young Ju

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».

Что означает военное положение


Военное положение в Республике Корея регулируется статьей 77 Конституции. Президент, основываясь на рекомендациях министров, может объявить его в определенном регионе и на конкретную дату. Эта мера вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Во время действия военного положения права граждан, включая свободу слова и собраний, значительно ограничиваются.

Отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может затруднить процесс отмены и привести к мятежу, что, в свою очередь, может вызвать импичмент властей.

В условиях военного положения также возможны массовые протесты, и их участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.

Военное положение означает, что каждая военная часть становится штабом в своем районе. В истории Южной Кореи было 17 случаев объявления военного положения, из которых 13 были признаны чрезвычайными.


Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Почему в Южной Кореи снова ввели военное положение


Причиной введения военного положения стало заявление президента Юн Сок Ёля 3 декабря о необходимости защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями. Он подчеркнул, что оппозиционные партии пытаются создать кризис в республике. Однако в своем обращении Юн не уточнил конкретные меры, которые будут приняты.

Оппозиционная Демократическая партия, по словам президента, требовала импичмента прокуроров и отвергла бюджетное предложение правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию Министерство обороны провело совещание с командующими вооруженными силами и дало указания по повышению боевой готовности. Командующим военным положением был назначен глава армии Пак Ан Су, а работа парламента и политических партий была приостановлена. Глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун раскритиковал введение военного положения, назвав его неконституционным, и пообещал предпринять шаги для блокировки этого решения.


Что произошло в Сеуле


Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер. Также было решено установить контроль над средствами массовой информации. Эти шаги стали ответом на политический кризис, вызванный попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля.

Последние события в Сеуле:


  • Местные жители сообщают, что на улицах появилась военная техника. Всем родам войск приказано усилить боеготовность;
  • К зданию Национальной ассамблеи страны пришли протестующие, которые пытаются прорваться внутрь. Их останавливает полиция;
  • Командующим после введения военного положения назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су;
  • В стране наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов;
  • Глава МИД Республики Корея созывает совещание высокопоставленных чиновников;
  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить военное положение по требованию Национального собрания;
  • Основная оппозиционная партия Южной Кореи — Демократическая партия — призвала к отстранению президента от власти.


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В Намибии впервые избрали женщину на пост президента
Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-президентом в истории Намибии
04 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Aoraee

На президентских выборах в Намибии, прошедших 27 ноября, победу одержала Нетумбо Нанди-Ндаитва, кандидат от правящей партии СВАПО.
Избирательная комиссия подтвердила, что она получила 57% голосов, обеспечив себе победу в первом туре. Нанди-Ндаитва стала первой женщиной, занявшей пост президента в истории страны, сообщает ТАСС.

72-летний политик обладает богатым опытом, накопленным за десятилетия работы в правительстве и парламенте. Она также получила образование в СССР, специализируясь на молодежном движении. На этих выборах за пост президента боролись 15 кандидатов, но только Нанди-Ндаитва смогла набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.

Ее победа знаменует новую веху в политической жизни Намибии, а также вызывает интерес к тому, как ее лидерство повлияет на будущее страны.

​Ранее «Радио 1» писало, что Байден спутал африканскую страну с городом.

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Байден спутал африканскую страну с городом
ABC News: Байден ошибся и случайно назвал страну Анголу «ярким городом»
04 декабря 2024, 00:56

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден допустил оговорку во время встречи с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, назвав африканскую страну «ярким городом».
Инцидент произошел на фоне дипломатических переговоров, о которых сообщает ABC News. Джо Байден стремился показать Лоренсу свое расположение и проявить уважение к гражданам Анголы, однако запутался настолько, что его слова можно было принять за оскорбление.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!», — уточнил Байден.
Событие стало очередным поводом для внимания к выступлениям Байдена, которые нередко сопровождаются оговорками и неловкими моментами.

Кроме того, недавно американскому лидеру вновь понадобилась помощь при подъеме на подиум. Байдену указали направление, после чего ангольский президент поддержал его за руку, помогая преодолеть ступеньку.

Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. В ответ на это американские СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования.

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#африка
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Оппозиция Южной Кореи потребовала наказать президента
Демпартия Южной Кореи выступила за отстранение президента Юн Сок Ёля
04 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/Jae Young Ju

Основная оппозиционная партия Южной Кореи — Демократическая партия — призвала к отстранению президента Юн Сок Ёля от власти, обвиняя его в неспособности управлять страной.
Представители партии требуют ареста главы государства, несмотря на его недавнее заявление об отзыве войск и планах отменить военное положение, сообщает агентство Ёнхап.

Оппозиция заявляет, что действия президента в сложившейся ситуации подрывают доверие к нему как к лидеру страны. В условиях политической напряженности Демократическая партия считает необходимым принять меры для стабилизации ситуации, включая смену руководства.

Некоторое время назад сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания. Днем 3 декабря Юн Сок Ёль объявлял о введении военного положения в стране.

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Стало известно об антироссийском психозе в Британии
Посольство РФ: Британские СМИ погрязли в антироссийском психозе и шпиономании
03 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/ffikretow

Посольство России в Великобритании обвинило Лондон в шпиономании и деградации политического истеблишмента на фоне антироссийских публикаций в британских СМИ и заявлений местных политиков.
Российская сторона считает, что обвинения в возможных диверсиях и кибератаках со стороны Москвы, а также оскорбительные высказывания британских лидеров, свидетельствуют о попытках прикрыть неудачи своей политики, в том числе на украинском направлении. Об этом говорится в полученном ТАСС комментарии посольства РФ в Великобритании.

По мнению посольства, озвученные в СМИ предположения о возможных атаках России на коммуникационные и энергетические объекты в Великобритании или о киберугрозах связаны с провалом британских замыслов в отношении Украины. Особое внимание было уделено недавним высказываниям британского премьера, которые в Москве расценили как попытку представить Россию в негативном свете.

«В ходе выступления в лондонской мэрии 2 декабря Кир Стармер взялся рассуждать о России как «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре». До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну «порочной», а россиян — страдающими от отсутствия задатков «критического мышления». Подобные хамские эпитеты, хотя и не стали для нас новостью, свидетельствуют прежде всего о продолжающемся падении уровня квалификации и самоуважения британского истеблишмента», — считают в посольстве.
В посольстве подчеркнули, что такие антироссийские кампании в СМИ и заявления политиков свидетельствуют не только о предвзятости, но и о снижении уровня профессионализма и самоуважения британского истеблишмента.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. ​Также сообщалось о том, что Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию.

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Путин встретился с Мезенцевым в Кремле
Песков: Путин провел встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле
03 декабря 2024, 23:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле, передает РИА Новости. Мероприятие стало частью подготовки к предстоящему заседанию Высшего государственного совета, которое пройдет 6 декабря в Минске.
«Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу госсовету», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что обсуждение касалось ключевых вопросов, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства. Встреча была нацелена на согласование повестки и уточнение деталей предстоящего заседания.

Подготовка к заседанию в Минске, где ожидаются значимые обсуждения между представителями России и Белоруссии, остается важной частью двусторонних отношений.

Ранее 2 декабря в Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива. Владимир Песков уточнил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.

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Yonhap: президент Южной Кореи отменит военное положение
03 декабря 2024, 23:18

Фото: iStock/ nicoletaionescu

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания.
Он отметил, что для этого необходимо решение кабинета министров, заседание которого было созвано, но не смогло достичь кворума из-за раннего времени, передает агентство Yonhap.

По словам президента, войска, развернутые для поддержания режима военного положения, уже отозваны.

Он также обратился к парламенту с призывом прекратить действия, которые, по его мнению, блокируют работу государственных институтов. Президент обвинил собрание в манипуляциях с законодательством, бюджетом и неоднократных попытках импичмента, назвав подобное поведение недопустимым.

Решение об окончательной отмене военного положения будет принято после завершения всех процедур в кабинете министров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными».

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