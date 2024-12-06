Лавров заявил о желании России наладить отношения с США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию Москвы относительно отношений с Вашингтоном. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отметил, что Россия стремится к нормализации отношений со всеми странами, включая Соединенные Штаты, которые он назвал великой державой.
«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — пояснил Лавров.Лавров подчеркнул, что нет объективных причин, препятствующих сотрудничеству между Россией и США, и добавил, что Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии.
Ранее стало известно, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря.
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