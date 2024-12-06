Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия не считает, что решение конфликта на Украине является уделом только Москвы и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России», — сказал Лавров.
По его словам, нет необходимости представлять «наши контакты» так, будто два государства принимают решения за всех, так как это не «в нашем стиле». Он подчеркнул, что Россия предпочитает действовать по принципу БРИКС и ШОС, где реализуется суверенное равенство государств, отметив, что в США подобную политику уважать не привыкли.
Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.
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Элина Позднякова