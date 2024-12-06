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Пользователи соцсети X выразили одобрение позиции главы МИД России Сергея Лаврова, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Само интервью в X набрало около 2 млн просмотров за три часа с момента выхода.
В комментариях под публикацией Карлсона многие подчеркнули, что американское правительство препятствует завершению конфликта из-за собственной финансовой выгоды, передает РИА Новости.
Читатели отметили контракты крупных американских компаний, таких как BlackRock, на восстановление Украины. Стоимость одного из известных публике контрактов достигает почти триллиона долларов, при этом вся сумма финансируется налогоплательщиками США.
Некоторые комментаторы очень высоко оценили работу Сергея Лаврова.
Интервью Лаврова длилось 80 минут, в нем обсуждались конфликт на Украине, перспективы переговоров с Киевом и текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.
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Читатели отметили контракты крупных американских компаний, таких как BlackRock, на восстановление Украины. Стоимость одного из известных публике контрактов достигает почти триллиона долларов, при этом вся сумма финансируется налогоплательщиками США.
Некоторые комментаторы очень высоко оценили работу Сергея Лаврова.
«Лучший и самый опытный министр иностранных дел на Земле», — написал пользователь с ником Zlatti71.Также прозвучали похвалы в адрес Карлсона, который, по мнению читателей, делает больше для предотвращения третьей мировой войны, чем действующее руководство США.
Интервью Лаврова длилось 80 минут, в нем обсуждались конфликт на Украине, перспективы переговоров с Киевом и текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.
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Мария Моисеева