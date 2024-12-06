Уничтожение украинского народа, сигнал «Орешником», смерть Навального*: главные заявление Лаврова в интервью Карлсону

Сергей Лавров и Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней. О главных заявлениях министра расскажет «Радио 1».
Россия и ядерные угрозы
Лавров обратил внимание на опасность заявлений некоторых западных политиков, которые считают, что Соединенные Штаты останутся вне риска в случае ядерного конфликта. Министр подчеркнул, что подобные рассуждения подталкивают к катастрофическим последствиям, которые Россия хотела бы избежать.
Он также отметил, что Россия продолжает тестирование гиперзвукового оружия, включая комплекс «Орешник», чтобы продемонстрировать готовность защищать свои интересы.
Такер Карлсон (Фото: кадр из интервью)
Сигнал Западу от «Орешника»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запуск системы «Орешник» продемонстрировал готовность страны использовать любые средства для предотвращения «стратегического поражения» на международной арене. Он отметил, что за 30 минут до старта система отправила уведомление в США, которые были в курсе предстоящего события, но не воспринимали его как серьезную угрозу.
Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ
Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет планов на уничтожение украинского народа. Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала НАТО о недопустимости его расширения на восток, а президент Владимир Путин долгое время объяснял эту позицию на международных форумах тем, кто мечтал о «конце истории» и своем «доминировании».
«Мы не говорим о истреблении какого-либо народа. Эта война была начата не нами. У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они являются братьями и сестрами для российского народа», — заявил Лавров.
Он также отметил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны по инициативе западных союзников Украины, в частности тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В настоящее время, по его словам, в некоторых столицах наблюдается усталость от конфликта, и в США уже ведутся разговоры о том, чтобы передать решение ситуации европейцам и сосредоточиться на более значимых вопросах.
Неадекватное поведение Зеленского
Сергей Лавров охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как неадекватного, если он надеется вернуть русскоговорящих граждан под свою юрисдикцию после своих провокационных высказываний. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Он тогда использовал термин «особи», что вызвало критику со стороны российского министра.
Сергей Лавров (Фото: кадр из интервью)
О потерях на СВО
В ответ на вопрос Такера Карлсона о числе погибших россиян в ходе специальной военной операции, Лавров подчеркнул, что информация о потерях находится в ведении Минобороны России и не может быть раскрыта им лично.
Судьба Крыма была решена в 2014 году
Глава МИД России подчеркнул, что утверждать, будто люди, пришедшие к власти после военного переворота в феврале 2014 года, представляли интересы жителей восточной и южной Украины или крымчан, «абсолютно бесполезно». По его словам, крымчане отвергли этот переворот и потребовали, чтобы их оставили в покое.
Россия так и не получила результатов медицинских анализов Навального*
Лавров сообщил об отсутствии результатов медицинских анализов Алексея Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года. Министр отметил, что запрос на эти данные вызван не только интересом к состоянию здоровья Навального*, но и стремлением выяснить, какое лечение ему было предоставлено.
Трамп: дружелюбный, но не обязательно пророссийский
Сергей Лавров отметил, что Дональд Трамп проявляет дружелюбие, однако не имеет ярко выраженной пророссийской позиции. Министр подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не прекращала контакты с Соединенными Штатами.
Конфликт на Украине и роль Запада
Глава российского МИД обвинил западные страны в поддержке Киева, которая, по его мнению, провоцирует эскалацию конфликта. Лавров подчеркнул, что поставки дальнобойного оружия Украине свидетельствуют о том, что Запад недооценивает риски.
Фото: iStock/sb2010
Министр также раскритиковал западных политиков за заявления о «подвижности» российских красных линий. По его словам, такие подходы являются серьезной ошибкой, которая может привести к усилению напряженности и подрыву международной стабильности.
Министр добавил, что Москва защищает своих граждан и культурное наследие на территориях, которые теперь входят в состав России.
Санкции и экономическая устойчивость России
Лавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.
Диалог с США: каналы связи и дипломатия
Несмотря на сложную обстановку, между Россией и США сохраняются каналы связи. При этом некоторые из них являются негласными. По словам Лаврова, они используются для обсуждения вопросов обмена заключенными и других острых тем.
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Итоги интервью
Интервью Лаврова стало отражением текущей российской внешнеполитической линии. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы всеми доступными средствами, но предпочитает избегать эскалации, которая может привести к глобальной катастрофе.
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