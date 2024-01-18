Лавров охарактеризовал текущую ситуацию в Афганистане

Фото: сайт Кремля
В Афганистане в настоящее время де-факто присутствует государственная власть. Движение «Талибан»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) контролирует ситуацию.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста News.ru на пресс-конференции. Он отметил, что Москва прилагает максимальные усилия для того, чтобы представители движения стали полноценным, признанным правительством и работали не только над этнической, но и над политической инклюзивностью правящих сил.
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что посольство России в Кабуле не прекращало работу ни на один день, а российские дипломаты активно работают с талибами, чтобы добиться от них приглашения других политических сил в правящие структуры страны. Кроме того, по мнению главы МИД, следует наладить переговоры и взаимодействие с фронтом национального сопротивления, действующем на севере Афганистана.
Процессы, происходящие в Афганистане, очень непростые, но то, что российское присутствие там чуть ли не единственное не прекращалось ни на минуту, сейчас помогает дипломатии Москвы в том числе по продвижению внешних форматов, заключил Сергей Лавров.
Читайте также:
Лавров заявил об очищении общества благодаря СВО
«Совесть есть?»: Лавров обратился с резонным вопросом к европейским лидерам
Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что посольство России в Кабуле не прекращало работу ни на один день, а российские дипломаты активно работают с талибами, чтобы добиться от них приглашения других политических сил в правящие структуры страны. Кроме того, по мнению главы МИД, следует наладить переговоры и взаимодействие с фронтом национального сопротивления, действующем на севере Афганистана.
Читайте также:
Лавров заявил об очищении общества благодаря СВО
«Совесть есть?»: Лавров обратился с резонным вопросом к европейским лидерам
Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов