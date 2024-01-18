«Совесть есть?»: Лавров обратился с резонным вопросом к европейским лидерам

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, задался вопросом о наличии совести у европейских политиков.
«Когда тот же Шольц, та же Бербок, та же фон дер Ляйен и Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украине бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?», — прокомментировал ситуацию Лавров.
Говоря о европейских ценностях, глава МИД призвал вспомнить последние принятые на Украине законы об отмене русского языка, русской культуры. Лавров напомнил и пропаганде нацистской идеологии, которая сейчас активно пропагандируется киевским режимом.
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Евгения Парфентьева