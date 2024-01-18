Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Лавров назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС ее суверенным решением
18 января 2024, 13:53
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является суверенным решением страны. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По словам министра, Москва восприняла решение южноамериканской страны не как отказ от вступления в объединение, а как неготовность в данный момент присоединиться к БРИКС. Лавров добавил, что когда новое правительство президента войдет в курс дела, тогда власти Аргентины с большим основанием смогут заявить о своей окончательной позиции.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям.


Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Читайте также:

Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
#москва
#правительство
#министр
#лидер
#лавров
#рф
#аргентина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы
18 января 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 января, приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату.
Согласно новым нормам, устанавливается, что работодатель обязуется выплатить денежную компенсацию трудящемуся, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему выплачены своевременно, но при этом суд признал право на их получение. Размер выплачиваемой компенсации будет рассчитываться из фактически не выплаченных средств.

Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством в октябре, поправками также дополняется Трудовой кодекс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении.

Читайте также:

Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих

Путин: за десять месяцев реальный рост зарплаты в России составил 7,7%

Путин рассказал об инфляции в России
#владимир путин
#выплаты
#законопроект
#рост
#компенсации
#зарплаты
#работодатель
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обозреватель Шлепченко призвал не смотреть на Трампа через «розовые очки»
18 января 2024, 14:09

Фото: Сайт Кремля

Обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что не стоит рассчитывать на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, поскольку при его избрании действительных улучшений политической ситуации, скорее всего, не будет.
Он пояснил, что, хотя Трамп неоднократно заявлял о том, что украинский кризис надо урегулировать, в его высказываниях всегда прослеживалось стремление добиться мира через силу и давление на Россию.

«Не надо смотреть на этого товарища через розовые очки. Как говаривал Император Александр III, у России только два союзника: её армия и флот», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Специалист добавил, что в случае победы Трамп вряд ли отправит войска на Украину, но разблокировать снабжение ВСУ может.

Также не может своих людей, в частности наёмников, отправлять на Украину и Франция, поскольку наёмническая деятельность в стране запрещена, однако НАТО всё равно отправляет неофициально своих людей в зону боевых действий для сдерживания сил России. Такое мнение высказал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

«Нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надёжные люди. И именно для этого, в частности, и используются наёмники», — прокомментировал в эфире RT Моро.

Читайте также:

Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

В ЕС предложили план на случай, если Трамп «бросит Европу»

ТАСС: Трамп заявил на митинге в Нью-Гэмпшире, что США управляются дураками
#сша
#франция
#армия
#нато
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Вооружённые силы Пакистана приведены в состояние боевой готовности
18 января 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Пакистанская армия приведена в состояние боевой готовности, которую высшие военные чины Исламабада охарактеризовали как «чрезвычайно высокую». Решение об этом было принято на фоне резкого обострения отношений с Ираном.
Премьер-министр временного правительства Пакистана Анвар-уль-Хак Какар прервал своё пребывание на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе и решил вернуться в Исламабад, передаёт информационное агентство Reuters. Представитель службы безопасности страны заявил, что сотрудники его ведомства, наравне с военными, будут решительно пресекать любые провокации или попытки агрессии со стороны Ирана.

Напомним, Пакистан нанёс ответный удар по иранской провинции Систан-Белуджистан, после того, как Иран атаковал территорию Пакистана поздно вечером во вторник, 16 января. Как заявили в пакистанском МИД, удары наносились по «убежищам террористов». Сообщалось о девяти погибших в результате ударов пакистанских ракет и дронов.

Читайте также:

МИД Пакистана: Нанесена серия ударов по «укрытиям террористов» в Иране

Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара

Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане
#мид
#вэф
#министр
#сотрудники
#иран
#удар
#пакистан
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате авиаудара Иордании по Сирии погибли 11 человек
18 января 2024, 13:41

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Вооружённые силы Иордании нанесли авиационный удар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. В результате атаки погибли 11 человек, в том числе женщины и дети.
Иорданская авиация атаковала территорию Сирии минувшей ночью, но подробности источник сообщил РИА Новости только сейчас. По его словам, ударов было несколько, они наносились чередой, один за другим и были абсолютно внезапными, поэтому люди не успели укрыться и смерть настигла многих из них в собственных постелях.

Представители Военно-воздушных сил Иордании объясняют ночные атаки своих самолётов на территорию соседней страны борьбой с наркоторговцами и экстремистами, базирующимися в Сирии. То, что при этом гибнут мирные люди в расчёт не берётся. Ранее ВВС Иордании наносили удары по предполагаемым объектам наркодилеров на территории Сирии 4 и 9 января.

Читайте также:

Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане

Ирак отозвал посла в Иране для консультаций из-за атаки на Эрбиль

Reuters: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии
#смерть
#авиация
#страны
#люди
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Башкирии считает, что часть вины из-за ситуации вокруг Алчинова* лежит на властях
18 января 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Глава республики Радий Хабиров написал в своем телеграм-канале, что часть вины в массовых беспорядках в башкирском Баймаке, произошедших 17 января после приговора Фаилю Алчинову*, лежит на властях.
Хабиров отметил, что испытывает переживания из-за случившегося. По словам главы республики, с первых дней своей работы он говорил о том, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию».

Глава Башкирии добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят работу.

Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.

Читайте также:

СКР возбудил дело о массовых беспорядках после протестов в Башкирии

Хабиров прокомментировал массовые беспорядки после приговора Алчинову*

В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками

*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#скр
#уголовное сотрудники
#экстремизм
#протесты
#башкирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Набрали в рот воды»: Лавров рассказал о безнаказанных зверствах киевского режима
Лавров: Киеву позволяют пытать даже американцев
18 января 2024, 13:30

Фото: kremlin.ru

Киевскому режиму позволено пытать даже американцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает. Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — прокомментировал происходящее Лавров.

Ранее российских министр иностранных дел заявил, что Западу невыгодны переговоры между Россией и Украиной. Глава МИД напомнил, что в апреле 2022 года союзники Киева из ЕС и НАТО отговорили президента Зеленского от подписания договора с Россией. Также в мирных соглашения Запад не заинтересован и на сегодняшний день, заключил Лавров.

Читайте также:

«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины

Лавров перечислил страны, которые относятся к близкому окружению России

Лавров заявил, что Запад подталкивает Зеленского к выборам ради своих интересов
#сергей лавров
#мид рф
#украина
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров заявил, что Запад подталкивает Зеленского к выборам ради своих интересов
18 января 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Министр отметил, что РФ не сильно озабочена спорами, которые происходят в контексте дискуссии политической жизни Украины. Лавров подчеркнул, что ранее Зеленский публично говорил о том, что в стране не будут проводиться выборы, «потому что идет война».

При этом, по мнению министра, такие слова полностью демонстрируют желание украинского лидера максимально держаться за власть.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены.

Читайте также:

Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов

Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
#выборы
#власть
#война
#министр
#зеленский
#лавров
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России
18 января 2024, 12:59

Фото: iStock/diegograndi

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вывод войск США из Европы станет кошмаром для Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Ландсбергиса, на данный момент Европа находится в большой опасности, по этой причине государства считают часы до следующего этапа эскалации РФ. Сообщается, что некоторые парламентарии Европы испытывают некие опасения, что Штаты, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить оказывать помощь киевскому режиму и даже попытаться выйти из НАТО.

Ранее минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. По информации ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.

Читайте также:

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений

Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
#россия
#помощь
#европа
#мид
#нато
#минобороны
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров перечислил страны, которые относятся к близкому окружению России
Лавров: ОАЭ, Иран, Турция и Саудовская Аравия входят в близкое окружение РФ
18 января 2024, 12:55

Фото: kremlin.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил страны, которые входят в близкое окружение России, в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.
«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало более надёжным и продвинутым, чем прежде.

Ранее Лавров заявил, что у Запада нет интереса в переговорах между Россией и Украиной. Он напомнил, что в апреле 2022 года западные союзники Киева отговорили Владимира Зеленского подписывать договор с российской стороной.

Читайте также:

«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины

Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений

Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России
#сергей лавров
#мид рф
#иран
#турция
#катар
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф