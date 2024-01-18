Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является суверенным решением страны. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
По словам министра, Москва восприняла решение южноамериканской страны не как отказ от вступления в объединение, а как неготовность в данный момент присоединиться к БРИКС. Лавров добавил, что когда новое правительство президента войдет в курс дела, тогда власти Аргентины с большим основанием смогут заявить о своей окончательной позиции.
Ранее министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям.
Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
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Ранее министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям.
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Екатерина Коршунова