Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию

Фото: сайт Кремля
В Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Телеграм-канале.
«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — говорится в публикации.
По информации РИА Новости, самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.
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Диана Аванесян