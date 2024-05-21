Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» Россию

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени». Слова министра публикует ТАСС.
По словам Лаврова, большую часть времени Зеленский на повышенных тонах требовал оказать поддержку киевскому режиму. Политик подчеркнул, что Швейцарская конференция созывается с единственной целью: обсуждать «формулу Зеленского» исключительно в виде ультиматума.
Лавров добавил, что попытки Запада заманить как можно больше государств на конференцию по Украине являются смешными.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Лидеру киевского режима необходимо присутствие Китая на конференции, поскольку, по его мнению, Пекин и «другие мировые игроки» могут повлиять на Москву.
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Лавров добавил, что попытки Запада заманить как можно больше государств на конференцию по Украине являются смешными.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Лидеру киевского режима необходимо присутствие Китая на конференции, поскольку, по его мнению, Пекин и «другие мировые игроки» могут повлиять на Москву.
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Екатерина Коршунова