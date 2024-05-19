В Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что курс на увеличение военной помощи Украине ведет Киев и Берлин в пропасть. Об этом Вагенкнехт написала в социальной сети X.
По мнению депутата, в настоящее время мирные переговоры по Украине необходимы, как никогда. Вагенкнехт отметила, что немецкое военное ведомство запрашивает очередной пакет помощи для Киева в тот момент, когда практически не осталось украинцев, которые хотят воевать.
Ранее подобную точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца».
Напомним, Минобороны ФРГ запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине.
Читайте также:
Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Ранее подобную точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца».
Напомним, Минобороны ФРГ запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине.
Читайте также:
Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
В селе Раденск украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Екатерина Коршунова