Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал президента Украины Владимира Зеленского, так как ему не нравится стремление Запада к миру с РФ. Об этом Карасев сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка».