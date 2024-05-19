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Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Риттера, несмотря на то, что Зеленский и страны Запада придерживаются данной концепции, солдаты ВСУ сдаются и отступают. Экс-разведчик отметил, что в скором времени количество таких военных увеличится, так как они осознают, что никаких шансов на победу у Украины нет.
Риттер подчеркнул, что западные «союзники» киевского режима позволяют гражданам Украины гибнуть на поле боя, утверждая, что это поможет «навредить» РФ, однако при этом само НАТО не несет потерь.
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Екатерина Коршунова