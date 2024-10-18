Лавров: Запад стремится «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Данное мнение прозвучало на пресс-конференции по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы «3 + 3» по Южному Кавказу.
Министр отметил, что попытки открыть против РФ второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. По словам Лаврова, западные государства хотят «дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии».
Причины подобного поведения, согласно мнению главы российского МИД, заключаются в желании Запада утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества с Россией.
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Министр отметил, что попытки открыть против РФ второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. По словам Лаврова, западные государства хотят «дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии».
Причины подобного поведения, согласно мнению главы российского МИД, заключаются в желании Запада утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества с Россией.
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Екатерина Коршунова