Президент России Владимир Путин высказался о степени независимости Международного уголовного суда (МУС), пояснив, что инстанция быстро замолкла начет ситуации на Ближнем Востоке, когда получила замечания из США. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, когда его спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.