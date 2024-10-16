Оппозиция в Грузии собирается устроить конституционный переворот после выборов

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Оппозиция в Грузии планирует после выборов устроить конституционный переворот. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Общественному вещателю Аджарии.
Отмечается, что оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота, который планируют реализовать после парламентских выборов 26 октября.
По его словам, уже сейчас видны все признаки такого сценария. В частности, на это указывают заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, которые на самом деле преследуют политические цели, а также заранее подготовленные фальшивые заключения по итогам выборов.
Папуашвили добавил, что в парламенте видят предпосылки начала конституционного переворота, а также осознают, что предстоящие две недели будут самыми активными в этом отношении.
Напомним, что в ряды грузинской оппозиции входят президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы государства Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
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По его словам, уже сейчас видны все признаки такого сценария. В частности, на это указывают заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, которые на самом деле преследуют политические цели, а также заранее подготовленные фальшивые заключения по итогам выборов.
Папуашвили добавил, что в парламенте видят предпосылки начала конституционного переворота, а также осознают, что предстоящие две недели будут самыми активными в этом отношении.
Напомним, что в ряды грузинской оппозиции входят президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы государства Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
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Анастасия Чинкова