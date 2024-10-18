В ЕС обсуждают экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией

Фото: сайт Бундестага
Европейский союз рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.
Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые сталкиваются с растущими вызовами безопасности на своих рубежах. ЕС продолжает разрабатывать координированные действия для поддержки этих государств в условиях усиления угроз.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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«Границы стран, находящихся вблизи России и Белоруссии, подвергаются значительному давлению. Для их защиты мы обсуждаем временные меры, которые могут быть применены для усиления охраны этих границ», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые сталкиваются с растущими вызовами безопасности на своих рубежах. ЕС продолжает разрабатывать координированные действия для поддержки этих государств в условиях усиления угроз.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Елена Перлова