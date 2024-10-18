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В ЕС обсуждают экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией

Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
18 октября 2024, 01:32
Фото: сайт Бундестага

Фото: сайт Бундестага

Европейский союз рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

«Границы стран, находящихся вблизи России и Белоруссии, подвергаются значительному давлению. Для их защиты мы обсуждаем временные меры, которые могут быть применены для усиления охраны этих границ», – подчеркнула фон дер Ляйен.


Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые сталкиваются с растущими вызовами безопасности на своих рубежах. ЕС продолжает разрабатывать координированные действия для поддержки этих государств в условиях усиления угроз.

​Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
18 октября 2024, 01:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине.
В интервью с Патриком Бет-Дэвидом Трамп заявил, что Зеленский не смог предотвратить начало войны.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал Трамп, добавив, что в случае его избрания на пост президента он намерен урегулировать конфликт на Украине в течение своего срока.
Трамп также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в подстрекании к эскалации конфликта и неспособности достичь мирного решения. Политик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома не способствует разрешению кризиса.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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#трамп
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В США раскрыли, что будет с поставками оружия Украине
NYT: США не могут увеличить поставки вооружений Украине без ущерба для себя
18 октября 2024, 00:29

Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
​По данным издания, в Министерстве обороны США признают, что дальнейшие поставки таких вооружений потребуют использования стратегических запасов, предназначенных для возможных конфликтов в других регионах, например, на Ближнем Востоке или в Азии. Одной из причин, по которой президент Джо Байден отказал Украине в запросе на эти ракеты, является нехватка резервов для собственных нужд.

Кроме того, в Пентагоне регулярно обсуждают, как масштабные поставки оружия Украине могут повлиять на готовность США к потенциальным конфликтам, в частности с Китаем в Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется одновременными конфликтами на Украине и в Израиле, что увеличивает напряжённость в вопросе распределения ресурсов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.

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Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
Глава МИД Франции Барро: мы поддерживаем решение Украины пригласить РФ на саммит
17 октября 2024, 23:55

Франция выразила поддержку предложению Украины пригласить Россию на вторую международную мирную конференцию по вопросам украинского кризиса.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж согласен с этим решением, подчеркнув важность диалога в поиске мирного решения конфликта.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на эту конференцию, и мы поддерживаем это решение», – заявил Барро в интервью телеканалу LCI.
По его словам, конференция состоится до конца 2024 года и станет важным этапом в урегулировании кризиса.

Ранее президент Украины Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. По его словам, они необходимы, чтобы заменить военнослужащих ВСУ. Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО, и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.

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«Они устали»: Зеленский просит все страны выделить военных на замену ВСУ
Зеленский обратился ко всем странам с просьбой выделить военных на замену ВСУ
17 октября 2024, 23:08

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Заявление киевского лидера приводит украинское издание «Страна.ua» 17 октября.
«К нам нужно готовить бригады, чтобы они смогли подменить наших парней на фронте, которые устали», — сказал президент Украины, обращаясь к странам.

Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.
«Мы заслуживаем стать 33-м членом альянса», — заявил Зеленский.

Ранее лидер киевского режима намекал на беседу с немецким канцлером Олафом Шольцем, в которой планировал обсудить поставки ракеты Taurus и возможное членство Украины в НАТО. Именно вступление страны в альянс является первым и основным пунктом «плана победы» Зеленского, который тот представил в Раде 16 октября.

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#всу
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Во Франции поддержали идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
МИД Франции поддержал идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
17 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает инициативу Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна пройти до конца года. Об этом Барро сообщил в эфире телеканала LCI.
«Украина сама предложила России принять участие во второй международной конференции, и мы эту идею поддерживаем», — ответил Барро на вопрос о готовности Франции к диалогу с Москвой.

Он также добавил, что конференция состоится «без сомнений» до конца 2024 года.

Ранее Франция объявила о планах поставить Украине новые истребители Mirage 2000 с ракетами класса «воздух-земля». Первые военные самолеты на Украину планируют направить в начале 2025 года.

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#россия
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В Кремле назвали «план» Зеленского безрассудным и недальновидным
Песков: Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт на Украине
17 октября 2024, 20:26

Фото: Сайт Кремля

Владимир Зеленский пытается закрепить участие НАТО в конфликте, именно это и лежит в основе его «плана». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября.
«Главная идея "плана" — формализация прямого участия НАТО в конфликте вокруг Украины. Вот что, по крайней мере, было озвучено и дошло до общественности. Зеленский говорит: вы уже участвуете, но неофициально. А давайте сделаем это официальным, пусть НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что это скорее не план мира, а план дальнейшего обострения ситуации, чтобы вывести на грань столкновения НАТО и России, что, конечно, чревато серьезными последствиями.
«Мы видим реакцию европейцев, даже НАТО, и они явно не рады таким нелогичным, и, честно говоря, глупым предложениям», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Премьер Словакии Фицо допустил поставки вооружений Киеву на коммерческой основе
17 октября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Словакия вполне может осуществить поставки вооружений Украине, но сделано это будет исключительно на коммерческой основе. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Его слова приводит издание Blesk. Противников такого подхода глава словацкого правительства призвал перестать морализировать.

«Кто хочет покупать оружие и боеприпасы, пусть покупает. Не продадим мы — так продадут другие», — заявил Фицо.
В тоже время политик подтвердил, что по-прежнему является убеждённым противником того, чтобы передавать оружие в дар Украине. Что касается коммерческих поставок, то этот вопрос остаётся открытым, заключил премьер-министр.

Россия неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Украине союзниками затягивают конфликт, мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, а также являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые транспорты с вооружениями, отправляющиеся на Украину, являются законной целью российских военных.

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Названа неожиданная причина развала СССР
Володин: СССР развалился после показа «Интердевочки» в кинотеатрах
17 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

В России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Такое заявление в рамках заседания сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».
По данным NEWS.ru, Володин пообещал поддержать фильмы, в которых пропагандируется ведение здорового образа жизни.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.

Ранее Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

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Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины
17 октября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала новость о выделении помощи Украине. По её мнению, многие американцы ненавидят президента Джозефа Байдена и своё правительство из-за бесконечного выделения денег Киеву.
В своей социальной сети Х она подчеркнула, что граждане США именно потому и относятся с такой неприязнью к властям страны, что некоторые люди, пострадавшие, например, от урагана «Хелен» с большим трудом и минуя многие бюрократические препоны могут получить полагающиеся им жалкие 750 долларов. А «глобалист», как Грин назвала Байдена, одним махом подписывает чек для Украины на 425 миллионов долларов.

Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться правительством и администрацией президента, которые, вместо помощи гражданам США, бесконечно накачивают деньгами и оружием далёкую воюющую страну. Также из-за этого жители Штатов неприязненно относятся к Украине, заключила конгрессвумен.

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