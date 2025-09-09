Лаврова попросили помочь в расследовании убийства россиянина на Burning Man
Главу МИД России Сергея Лаврова призвали посодействовать расследованию гибели россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
С соответствующим обращением к министру выступил российский правозащитник Иван Мельников. По его мнению, трагедия может иметь признаки преступления, совершённого на почве национальной ненависти. В связи с этим Мельников требует, чтобы расследование передали на уровень федеральной полиции США, поскольку в настоящий момент делом занимается лишь офис шерифа округа Першинг (штат Невада), где и проходило мероприятие.
Какие-либо подробности о ходе следствия американская сторона пока не разглашает. Официальные причины смерти Круглова также не называются. Российская сторона ожидает более полной информации по инциденту.
Фестиваль Burning Man – это ежегодное событие в пустыне Блэк-Рок, собирающее десятки тысяч участников со всего мира. В 2025 году он проходил в условиях плохой погоды и ограниченного доступа, что, по некоторым сообщениям, осложнило работу экстренных служб.
