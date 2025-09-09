Лаврова попросили помочь в расследовании убийства россиянина на Burning Man

09 сентября 2025, 17:54

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Главу МИД России Сергея Лаврова призвали посодействовать расследованию гибели россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.