Власти Невады подтвердили гибель россиянина Круглова на фестивале Burning Man
Власти американского штата Невада подтвердили гибель гражданина России Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Личность погибшего была установлена по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Ранее американские СМИ писали, что тело неизвестного мужчины было обнаружено в луже крови в пустыне Блэк Рок. Позже поступила информация, что жертвой стал уроженец Омска Вадим Круглов, однако официального комментария от властей не было.
«Погибший был опознан как Вадим Круглов из России», — подтверждается в материале NBC News.
Газета NYT возмутилась тому, что RT всегда освещает «бардак» в западных демократиях
Причина смерти россиянина не разглашается в интересах следствия. Родственники россиянина уже проинформированы о трагедии, заявили в офисе шерифа округа Першинг.
Подозреваемый в возможном убийстве еще не установлен. Власти обратились к общественности с просьбой помочь в поисках человека, причастного к «отвратительному преступлению».
РИА Новости передает, что друзья погибшего ищут финансовую помощь для транспортировки тела Вадима в Россию.
Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты из Африки, которые плыли на Канарские острова, устроили массовую резню на борту своего судна. Трагедия случилась из-за нехватки продовольствия и воды, погибло 69 людей.