Власти Невады подтвердили гибель россиянина Круглова на фестивале Burning Man

04 сентября 2025, 00:54

Фото: iStock/Soumen Hazra

Власти американского штата Невада подтвердили гибель гражданина России Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Личность погибшего была установлена по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил телеканал NBC News.





Ранее американские СМИ писали, что тело неизвестного мужчины было обнаружено в луже крови в пустыне Блэк Рок. Позже поступила информация, что жертвой стал уроженец Омска Вадим Круглов, однако официального комментария от властей не было.





«Погибший был опознан как Вадим Круглов из России», — подтверждается в материале NBC News.