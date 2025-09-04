Появились подробности жестокого убийства россиянина на фестивале Burning Man

04 сентября 2025, 17:07

Россиянин стал жертвой загадочного убийства на фестивале Burning Man

Фото: Istock/gorodenkoff

В рамках расследования инцидента со смертью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде правоохранительные органы работают над установлением подозреваемых. Как сообщает Telegram-канал «SHOT», задача осложняется тем, что временный город Блэк-Рок-Сити, где собралось около 80 тысяч человек, был полностью демонтирован после окончания мероприятия.