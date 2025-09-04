Появились подробности жестокого убийства россиянина на фестивале Burning Man
В рамках расследования инцидента со смертью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде правоохранительные органы работают над установлением подозреваемых. Как сообщает Telegram-канал «SHOT», задача осложняется тем, что временный город Блэк-Рок-Сити, где собралось около 80 тысяч человек, был полностью демонтирован после окончания мероприятия.
По имеющейся информации, 37-летний Вадим Круглов из Омска скончался от колото-резаных ранений. Инцидент произошёл в районе, не оборудованном камерами видеонаблюдения, в момент проведения одного из ключевых событий фестиваля.
Отмечается, что Круглова последний раз видели утром 30 августа с каким-то незнакомым парнем. Его тело было обнаружено вечером того же дня неподалёку от главного символа фестиваля. Личность погибшего была подтверждена. Представители правоохранительных органов проводят опросы участников фестиваля для выяснения обстоятельств произошедшего.
Это первый подобный случай со смертельным исходом за время проведения фестиваля. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела.
