Путин: Россия будет наращивать арктический флот, развивать Севморпуть

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота.
«Мы будет увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. В прошлом году вышло в рейд уникальная научно-исследовательская платформа «Северный полюс». В начале этого года на балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград». В следующем году заложим еще один корабль такого класса – «Сталинград», а на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», — заявил российский лидер.Помимо этого, в ходе обращения глава государства заявил, что авиапарк отечественных компаний нужно пополнять самолетами российского производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов
Путин озвучит предвыборные тезисы на послании Федеральному собранию
Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы
Алина Юрчак