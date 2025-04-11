Le Figaro: Французские военные готовят операции против РФ на случай столкновения

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Французские военные картографы составляют планы местности и подробные карты на границе Румынии с Украиной и Молдавией. Это делается на случай прямого столкновения НАТО и России.
Об этом сообщает популярная газета Le Figaro. По информации издания, ещё в 2024 году военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции отправились в Румынию. В их задачу входила актуализация карт и планов местности.
Особое внимание было уделено так называемым Фокшанским воротам. Это часть румынской территории площадью 85 на 60 километров между городами Фокшаны, Брэила и Галац. Эти ворота являются своеобразным коридором между рекой Дунай и капатскими предгорьями. По мнению членов Североатлантического альянса, этот проход якобы может быть использован Россией при возникновении потенциального конфликта.
По словам командира подразделения полковника Гийома Шмидта, военные должны уметь хорошо ориентироваться на местности, для чего карты делаются подробными и максимально точными. Кроме того, добавил французский офицер, следует быть готовыми к тому, что в гористой местности сигналы спутника могут быть подавлены.
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Особое внимание было уделено так называемым Фокшанским воротам. Это часть румынской территории площадью 85 на 60 километров между городами Фокшаны, Брэила и Галац. Эти ворота являются своеобразным коридором между рекой Дунай и капатскими предгорьями. По мнению членов Североатлантического альянса, этот проход якобы может быть использован Россией при возникновении потенциального конфликта.
По словам командира подразделения полковника Гийома Шмидта, военные должны уметь хорошо ориентироваться на местности, для чего карты делаются подробными и максимально точными. Кроме того, добавил французский офицер, следует быть готовыми к тому, что в гористой местности сигналы спутника могут быть подавлены.
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Александр Бойцов