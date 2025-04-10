В Государственной думе назвали спасителя планеты от ядерной войны

Идею помечать пользователей социальных сетей и сайтов знакомств, освободившихся из мест лишения свободы, как «ранее судимых» следует решительно отвергнуть. Об этом заявил в характерной для него резкой манере депутат государственной думы РФ Виталий Милонов.