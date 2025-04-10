Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
Победивший на прошлогодних президентских выборах в США Дональд Трамп спас планету от ядерного апокалипсиса. Войну на на полное уничтожение человечества хотела развязать администрация предыдущего президента Джозефа Байдена.
Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. В разговоре с изданием NEWS.ru он отметил, что с приходом к власти Тампа наступил переломный момент, который позволил сохранить некоторую стабильность и вернуть позабытое ощущение безопасности американцам и всем людям на Земле.
Продолжая использовать морскую терминологию, майор в отставке подчеркнул, что Трамп не позволил другим следовать опасным курсом, предложенным Байденом и его советниками, который неминуемо вёл весь мир в сторону «последнего ядерного шторма».
Ведь именно бывший президент США поставил на кон существование всего человечества, попытавшись сыграть в «ядерную рулетку» в угоду своим нездоровым старческим амбициям. Придя к власти, Трамп этого не допустил, заключил Михаил Шеремет.
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«Считаю спасением приход Дональда Трампа на политическую арену. Он заслуженно занял место у большого штурвала. Новый-старый президент сразу начал предпринимать всевозможные меры, чтобы выправить критический крен», — сказал парламентарий.
Продолжая использовать морскую терминологию, майор в отставке подчеркнул, что Трамп не позволил другим следовать опасным курсом, предложенным Байденом и его советниками, который неминуемо вёл весь мир в сторону «последнего ядерного шторма».
Ведь именно бывший президент США поставил на кон существование всего человечества, попытавшись сыграть в «ядерную рулетку» в угоду своим нездоровым старческим амбициям. Придя к власти, Трамп этого не допустил, заключил Михаил Шеремет.
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Александр Бойцов