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По словам политика Кэлина Джорджеску, в НАТО планируют начать третью мировую войну с территории Румынии. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал Джорджеску.
Политик отметил, что данный конфликт не входит в интересы Румынии, но страну оставят без выбора. Все из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО. Румыния имеет самую большую границу с Украиной, протяженностью в 380 миль (примерно 611 км). К тому же страна позволит альянсу получить доступ к Черному морю и господству на Балканах.
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